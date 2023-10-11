В стране отменили все правила ведения войны.

Министр обороны Израиля Гоав Галант в своём вчерашнем выступлении объявил, что с момента начала боевых действий между силами обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Хамас, израильские военные получат расширенные права и полномочия.

По словам израильского министра, в стране отменены все правила ведения войны: израильские солдаты не будут нести ответственности ни за какие военные преступления. Военные суды действовать тоже не будут.

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Стоит напомнить, что в Израиле официально объявлена война, в связи с чем ЦАХАЛ вправе принимать решения на своё усмотрения, без согласования с политическим руководством. Военно-политическое руководство стране имеет расширенный спектр полномочий для защиты израильского государства. Подобных масштабов боевых действия в израильско-палестинском регионе не было десятилетия.

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Ранее в Министерстве обороны Израиля объявили о раздаче оружия всем израильтянам, кто проживает недалеко от сектора Газа. Министерство национальной безопасности также ускоряет выдачу лицензий на ношение оружия для граждан.