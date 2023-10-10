Палестинцы задействовали лишь малые силы из имеющихся

Один из членов руководства ХАМАС Али Бараке в интервью изданию Associated Press рассказал детали проводимой наступательной операции «Наводнение Аль-Акса» против Израиля. Операция готовилась примерно больше года не одним высокопоставленным командиром организации, поэтому руководство было удивлено таким результатом.

По словам Али Бараке, ХАМАС планировали добиться определённых успехов (подразумеваются территориальные приобретения), а также взять пленных, которых впоследствии можно будет обменять. Организация задействовала около двух тысяч бойцов, хотя в секторе Газа располагает более чем 40-тысячной армией. При этом он добавил, что палестинцы рассчитывают на поддержку своих союзников, включая ливийскую «Хезболлу»

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Пленённые израильтяне будут использоваться для освобождения всех арабов, находящихся в израильских тюрьмах. Палестинцы хотят добиться освобождения и тех, кто был заключён в американских тюрьмах по обвинению в финансировании ХАМАС. Али Бараке утверждает, что палестинские силы готовы к длительной войне с Израилем.

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Ранее представитель ХАМАС Муссу Абу Марзука заявил, что палестинские силы готовы рассмотреть вариант перемирия, так как «достигли всех своих целей», но израильские власти отвергли такой исход.