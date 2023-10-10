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Nacvark
В ХАМАС заявили о готовности к переговорам с Израилем: Мы достигли всех своих целей
Однако в Израиле не желают вести переговоры с палестинцами.

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Издание Reuters, ссылаясь на официального представителя ХАМАС Муссу Абу Марзука, сообщает, что в Палестине готовы обсуждать переговоры с израильскими властями по прекращению огня. Примечательно, что палестинец заявляет о достигнутых ими всех своих целей, но учитывая происходящее, вряд ли палестинские силы смогли добиться хотя бы какого-то успеха в боевых действий.

До этого в Египте уже выдвигали мирную инициативу между Израилем и Палестиной, предлагая установить перемирие до завершения обмена пленными. В то же время представитель Министерства иностранных дел Израиля Лиор Хаят утверждает, что их государство находится в состоянии войны и они не видят в данный момент возможным ведение переговоров.

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Ранее в ХАМАС сообщили, что за каждый удар по гражданским объектам в Палестине, они будут убивать одного из пленённых граждан Израиля. В ответ на это израильские власти заявили, что не перестанут наносить удары по сектору Газа и не будут вестись на подобные ультиматумы.

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Можно предположить, что палестинцы рассчитывали с помощью захваченных заложников добиться уступок Израиля, но в ответ получили лишь усиление бомбардировок Газы.

#израиль #палестина #хамас
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