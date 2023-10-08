Афганское правительство признаёт право палестинцев на израильские земли.

Недавно была новость о том, что Израиль подвергается массированным обстрелам со стороны Палестины. Палестинские боевики зашли на израильские территории, где идут городские бои. По информации израильских властей, сейчас ситуация более-менее стабильна, а в освобождённых территориях проводит зачистки от палестинцев.

Министерство иностранных дел Исламского эмирата Афганистан, возглавляемое «Талибаном»*, заявило, что пристально следит за ситуацией в секторе Газа и считает возникновение таких событий результатом попрания прав палестинцев со стороны израильтян. Талибы выразили поддержку «законному, историческому и юридическому праву палестинцев иметь независимую страну на исторической земле палестинцев»

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Представители «Талибана» сообщают, что если мусульманские страны, соседствующие с Израилем, дадут афганским силам право прохода, то они покорят Иерусалим.

Примечательно, что в конце сентября специальный представитель российского президента Замир Кабулов допускал признание талибов во главе Афганистана. Он также утверждал, что движение талибов отказалось от идей международного джихада, воздействия на идеологию соседних государств и стало национальным.

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*Признана террористической организацией на территории России и находится под санкциями Организации объединённых наций за террористическую деятельность.