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Nacvark
Израиль подвергается массированным обстрелам со стороны Палестины, в израильских городах идут бои
Подразделения ХАМАС проникли на израильские территории, используя бреши в израильской обороне, парапланы, пикапы и парашюты

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С утра Палестина провела массированную атаку по Израилю, в результате которой были нанесены удары по стратегической и критической инфраструктуре страны. Палестинские повстанцы орудуют в израильских городах, куда попали, используя бреши в израильской обороне, парапланы, пикапы и парашюты. В ответ на это Израиль назвал палестинские действия ведением войны, а также объявил о экстренной мобилизации резервистов.

Палестинский солдат фотографируется с израильской бабушкойБлиже к 9:30 лидер военного крыла «Изз ад-Дин аль-Кассам», ассоциируемого с палестинским движением ХАМАС, Мохаммед ад-Дейф объявил о начале контртеррористической операции на израильских территориях, которая получила название «Наводнение Аль-Аксы».

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Палестинские военные сообщают, что выпустили по Израилю уже более пяти тысяч неуправляемых ракет и снарядов. Ближе к 11 часам израильская армия объявила военную операцию «Железные мечи», как ответ на действия Палестины. На текущий момент фиксируются случаи проникновения палестинских повстанцев на территорию Израиля, где ведутся бои. Прорывы израильской обороны оказались неожиданными и не были предвидены израильской разведкой «Моссад», поэтому некоторые военные ЦАХАЛ (силы обороны Израиля) были застигнуты врасплох.

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В Пентагоне уже отреагировали на ситуацию, пообещав обеспечить Израиль всем необходимым для функционирования израильской армии и самообороны.

#израиль #палестина #хамас #цахал
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