Украинские власти настаивали, что это произошло и альянс должен предпринять меры.

После того, как украинские официальные лица заявили о падении российского беспилотного летательного аппарата на территории Румынии, румынские власти опровергли эту информацию. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обвинил НАТО в страхе перед Россией, а также намеренном замалчивании и игнорировании последствий падения российских беспилотников, обломков ракет на территории стран-участников североатлантического альянса.

Как итог, президент Румынии Клаус Йоханнис всё же сообщил о разбирательствах с падением беспилотника на территории его страны, уточнив, что если на месте найдут обломки российского дрона, то это будет представлять из себя серьёзное нарушение суверенитета и территориальной целостности румынского государства.

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Вчера Румыния проинформировала НАТО о результатах своих разбирательств. По итогам их, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в североатлантическом альянсе не могут подтвердить падение российского беспилотного летательного аппарата на территорию страны-участника военного блока, а также планы России по преднамеренному нападению.