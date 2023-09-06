Связано это с отсутствием реакции на возможное падение российских беспилотников в Румынии.

Не так давно появилась информация о том, что на территории Румынии зафиксировано возможное падение российских беспилотника иранского производства Shahed. Украинские официальные лица настаивают на правдивости информации, когда румынское правительство опровергло это.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обвинил Запад в страхе перед Россией. Он заявил, что когда российские «шахиды» случайно или неслучайно залетели на румынские территории, весь североатлантический альянс наблюдает за ситуацией и отрицает происходящее. Украинский чиновник утверждает, что НАТО доиграться до того, что у них будет кипеть, а они продолжат говорить, что оно холодное.

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Алексей Данилов считает, что если Запад продолжит в том же духе, то ситуация закончится тем, что автократические режимы захватят власть во всём мире.

Это не первая ситуация, когда Украина сообщает о падении российских ракет, беспилотников на территории стран-участников НАТО, а они в свою очередь отрицают или прощают это, ссылаясь на случайность события.