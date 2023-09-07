Президент Румынии Клаус Йоханнис утверждает, что такая ситуация могла бы стать нарушением суверенитета и территориальной целостности румынского государства.

Не так давно была новость о том, что на территории Румынии упал неизвестный беспилотный летательный аппарат. Украинские власти сразу же заверили, что это Shahed, отправленный Россией, но не долетевший до точки назначения. Румынские власти отрицали факт падения российского беспилотника на их территорию.

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что если подтвердится нахождение обломков российского беспилотного летательного аппарата на территории Румынии, это будет представлять из себя серьёзное нарушение суверенитета и территориальной целостности румынского государства.

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Румынский президент напомнил, что его страна очень хорошо защищена со стороны НАТО и может чувствовать себя в безопасности. Он утверждает, что Румыния имеет чрезвычайно сильные гарантии безопасности, являющиеся самыми сильными за всю историю государства.

Также пресс-секретарь Министерства обороны Румынии Константин Спыну сообщил, что его ведомство предпримет дополнительные меры по обеспечению безопасности воздушного пространства страны.