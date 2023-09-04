Ситуация в регионе Южного Кавказа на данный момент нестабильна.

С прошлой недели Армения и Азербайджан взаимно обвиняют друг друга в ведении обстрелов из миномётов и при помощи беспилотных летательных аппаратов. На текущий момент ситуация существенно не улучшилась, а расположенные миротворческие силы не оказывают влияния на неё.

Председатель неправительственной некоммерческой организации «Европейский комитет по расширению НАТО» Гюнтер Фелингер в своём Twitter (ныне X) аккаунте призвал Армению присоединиться к Североатлантическому альянсу. Он также отметил американского президента Джо Байдена, добавив: «Защитите Армению!»

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Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил свои опасения по поводу отсутствия России на Южном Кавказе. По словам главы армянского правительства, в один момент они могут проснуться и увидеть, что российских военных больше в регионе нет. Он подчеркнул, что российский миротворческий контингент не контролирует тот же Лачинский коридор, обеспечивающий соединяющий Армению и Нагорный Карабах.

Пашинян неоднократно критиковал ОДКБ и Россию за бездействие в армяно-азербайджанском конфликте, таким образом фактически сообщая о бессмысленности российского альянса.