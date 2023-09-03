Премьер-министр Армении раскритиковал российское правительство за бездействие в армяно-азербайджанском конфликте.

Не так давно была новость о том, что Армения и Азербайжан обвинили друг друга в организации приграничного конфликта, обстреляв позиции противника с миномётов и беспилотников. Причём армянское правительство по-прежнему обвиняет азербайджанцев в обстреле регионов страны.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью изданию La Repubblica заявил, что Россия из-за своих действий или бездействий на Южном Кавказе отдаляется от него. Он видит, что предпринимаемые или не предпринимаемыми соседом действия сказываются на ситуации в регионе, но он не понимает, почему так происходит, хотя предположения имеются.

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По словам армянского чиновники, в один момент они могут проснуться и стать свидетелями, что России больше здесь(на Южном Кавказе) нет.

Пашинян утверждает, что тот же Лачинский коридор, связывающий Армению с Нагорным Карабахом, должен был быть под контролем миротворческой миссии России, но на текущий момент российских военных там нет. Он видит этому две причины: или Россия не может контролировать Лачинский коридор, или попросту не хочет этого делать.