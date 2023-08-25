Он сравнил ситуацию на поле боя с Курской битвой.

Издание The Wall Street Journal пишет, что на протяжение последних нескольких недель украинские и американские официальные лица принимали решение по изменению стратегии и тактики украинского контрнаступления. В штатах призывали украинцев сосредоточить свои силы, чтобы попытаться прорвать российской оборону, выйдя к Азовскому морю. Американцы считают, что предоставленного вооружения украинцам достаточно для прорыва и вряд ли такой же его объём останется в 2024 году.

Источник издания рассказал об одном из разговоров Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного с американцами, которым он ответил, что они не понимают природу этого конфликта, а украинские войска находятся на пороге прорыва российской линии обороны.

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Залужный также добавил, что ситуация в ходе контрнаступления - не борьба с мятежниками, а «Курск»

Скорее всего, украинский командир приводил в сравнение Курскую битву во время Второй мировой войны, где были большие масштабы боевых действий.

Ранее издание The Economist писало о том, что украинская армия не имеет достаточного количества ресурсов для проведения «лобовых(мясных) атак», о которых просят на западе.