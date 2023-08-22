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The Economist: ВСУ не имеют ресурсов для лобовых атак, о которых просит Запад
Украинцам не хватает бронетехники и воздушного прикрытия.

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Издание The Economist, ссылаясь на источники в Генеральном штабе Украине, пишет, что несмотря на обещания Запада поставить Украине сотни своих танков, украинская армия получила всего порядка 60-ти немецких танков Leopard. Он отметил, что у украинцев попросту нет ресурсов для проведения лобовых(«мясных») атак, о которых просят западные чиновники.

Другой момент, по которому Вооружённые силы Украины не могут прорывать позиции противника, это отсутствия достойного воздушного прикрытия, то есть превосходство российской авиации в воздухе. К этому все стоит добавить отсутствие техники для проведения разминирования, без которого украинская бронетехника попросту не может прорвать оборонительную линию россиян.

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Первые шаги контрнаступления как раз таки предусматривали прорыв российских позиций, но он обернулся провалом из-за минных полей. В Генеральном штабе были вынужден пересмотреть тактику, а по словам источника издания, теперь украинское военное командование не планирует проводить операции, которые влекут большие потери.

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#россия #украина #всу
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