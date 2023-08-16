Приоритетом альянса остаётся поддержка Украины.

Не так давно Глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен в разговоре упомянул, что Украина могла бы отдать свои спорные территории россиянам, получив взамен возможность вступить в североатлантический альянс. Как итог, позже представители военного блока уточнили, что страны-участники ставят своей главной целью поддержку украинцев, а не торговлю их территориями.

Через день после своих слов Стиан Йенсен заявил, что ему не стоило в такой форме рассуждать о возможных будущих сценариях по украинскому вопросу и он не должен был этого говорить, назвав это ошибкой.

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Чиновник добавил, что сейчас самым главным является поддерживать Украину, армия которой ведёт контрнаступление. Йенсен понимает недовольство тех, кто рассчитывал на более быстрое продвижение украинской армии, однако решил добавить оптимизма в этом вопросе. По его словам, ещё в начале боевых действий все рассчитывали на распад страны в течение нескольких дней - недель, но она смогла выстоять под натиском.

Стивен Йенсен считает, что основной темой контрнаступления должен быть вопрос, сколько именно территорий украинцы смогут вернуть под свой контроль.