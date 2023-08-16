Однако в альянсе уже объяснили, что не поддерживают идею своего коллеги.

Вчера Глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен допустил, что Украина могла бы выйти на мирное соглашение с Россией, обменяв часть своих территорий и прекратив боевые действия, в обмен на членство в североатлантическом альянсе. Он также подчеркнул, что украинское правительство должно само решать, на каких условиях завершать конфликт.

Представительство НАТО уже объяснило, что не совсем разделяет позицию своего коллеги по обмену украинских территорий на членство в военном блоке. Североатлантический альянс полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, что было уже подтверждено на прошедшем саммите в Вильнюсе.

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Тем не менее, если вспомнить слова Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Украине предопределено вступление в североатлантический альянс, но только после завершения боевых действий и украинской победы. Без украинской победы в военном блоке не видят смысла в членстве украинцев, ведь тогда теряется весь смысл. Скорее всего, тогда имелось в виду, что украинцы должны сохранить своё правительство, прозападный курс, реформирование и другие моменты, связанные с евроатлантической интеграцией.

Стоит также отметить, что Россия вряд ли согласится закрыть глаза на вступление Украины в НАТО, даже если страна откажется от всех своих восточных территорий.