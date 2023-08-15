Украинцы должны понимать, что поляки тоже имеют свои национальные интересы.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна поддерживает Украину, но в вопросе импорта украинского зерна польское правительство будет отстаивать собственные интересы. Скорее всего, это связано с массовыми протестами фермеров на фоне ввоза украинского зерна, когда был период заморозки «зерновой сделки»

Известно, что вплоть до 15 сентября в странах Европейского союза действует запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции из-за её переизбытка. Польский президент утверждает, что их правительство продлит запрет и после вышеуказанной даты.

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Дуда добавил, что поддержка украинцев это хорошо, но главной задачей польского правительства является стоять на страже интересов Польши, в том числе защищать внутренний рынок. Польский президент прокомментировал и слова советника по внешней политике Марчина Пшидача, который не так давно говорил: «Украине стоило бы начать ценить ту роль, которую Польша сыграла для неё в последние месяцы и годы»

Анджей Дуда объяснил, что дипломат не требовал ежедневно благодарить поляков за поддержку, украинцы, в том числе простой народ, итак это делают, а иметь понимание в вопросах, касающихся национальных интересов Польши.

Ранее Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что после окончания боевых действия, украинское правительство будет конкурировать с Польшей, сражаясь за свои национальные интересы дипломатическим и политическим путём.