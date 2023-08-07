Страны будут конкурировать, защищая свои интересы.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что продолжающаяся дружба между Польшей и Украиной лишь временна. Как только завершатся боевые действия, страны будут бороться на международной арене, защищая свои интересы.

По словам украинского чиновника, между странами начнётся настоящая конкуренция, в которой Киев будет жёстко отстаивать свои национальные интересы. Однако на сегодняшний день Украина называет польское государство самым близким партнёром и другом.

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Стоит отметить, что речь идёт не про откровенную вражду, а о справедливой борьбе за свои интересы, в которых украинское правительство займёт строго проукраинскую позицию, не идя на уступки полякам в ущерб своей стране и народу.

Не так давно Варшава объявила, что сохранит эмбарго на украинское зерно, тем самым угодив польским фермерам и национальному производителю. В Украине назвали это решение недружественным и популистским шагом. Очевидно, что оно популярно среди местного населения, которое потерпело убытки из-за массового ввоза итак избыточного зарубежного зерна.