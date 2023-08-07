В Бундестаге объясняли, почему их не хотят поставлять.

Некоторое время назад Министр обороны Германии Борис Писториус выступил с заявлением, где отказал Украине в передаче дальнобойных ракет Taurus, объяснив причины. Немецкое правительство опасается применения оружия дальнего действия по российским территориям, а опасение американцев передать своё оружие по этой же причине никак положительно не способствует поставкам.

Депутат от Социал-демократической партии Германии, от которой выдвигался немецкий канцлер Олаф Шольц, Андреас Шварц призвал Берлин предоставить украинской армии крылатые ракеты большой дальности, а именно Taurus, позволяющие поражать цели на дальности до 500 километров.

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Он считает, что контрнаступление «пробуксовывает», украинцы не имеют значительных военно-воздушных сил для его поддержки, поэтому передача дальнобойных ракет - единственный выход помочь украинцам. По мнению немецкого депутата, украинцы не станут бить по российским территориям, так как страна избегала этого, имея в своём распоряжении системы MARS II и HIMARS M142.

В чём истина в словах Шварца, так это в его предвидениях дежавю. Он отмечает, что ситуация, как и в случае с немецкими танками Leopard 2, очень похожа: сначала немецкое правительство будет отказывать в поставках, но в конечном итоге согласится.