Министр обороны страны отметил, что американцы тоже не хотят поставлять украинцам свои дальнобойные ракеты.

С момента предоставления Украине дальнобойных ракет Storm Shadow от Великобритании, ещё ни одно государство не решилось поставлять украинцам новые типы ракет дальнего действия, опираясь на опасения по поводу возможного применения оружия по российским территориям. В Соединённых Штатах Америки неоднократно отказали украинцам в поставках ATACMS.

Министр обороны Германии Борис Писториус тоже был озадачен вопросом по поводу поставок Украине немецких дальнобойных ракет Taurus, но заявил, что немцы не собираются это пока делать, сославшись на отсутствие необходимости и очевидные опасения.

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Немецкий чиновник не упустил возможность вспомнить и о том, что другие страны тоже пока не передают Украине дальнобойные ракеты. Он указал на Соединённые Штаты Америки, которые отказали украинцам в поставках своих ракет ATACMS, а что тогда говорить про немецкие Taurus, имеющие «особую дальность»

В то же время Писториус отметил заслуги Германии перед Украиной в передаче Украине средств противовоздушной обороны, инженерной и бронированной техники, а также в организации учений для украинских военных.