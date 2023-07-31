Подразделение численностью 2 тысячи человек должно стать основой наступления.

Британский таблоид Sunday Express, ссылаясь на свои источники, пишет, что в Великобритании готовят украинский элитный спецназ, который должен вернуть Крымский полуостров до католического Рождества, а точнее до 25 декабря этого года. Две тысячи украинских военных уже прибыли в Дартмур для проведения специальных учений, а весь процесс строго конфиденциален.

По данным издания, украинский спецназ станет ведущим в операции по возвращению Крыма, когда другие украинские военные формирования будут осуществлять параллельные атаки. Предполагается, что удары будут наносить с воздуха, суши и с моря. В это время бронетанковые подразделения Украины будут прорывать российские позиции.

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Sunday Express пишет, что в конце прошлой недели высокопоставленный чиновник Министерства обороны Великобритании отметил особый акцент на использование гибкой тактики НАТО, помогающей сформировать «боевое пространство»

Ранее бывший советник украинского президента Алексей Арестович заявил, что Украина вернёт Крым и разрушит Крымский мост до октября 2023 ггода.