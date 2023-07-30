Он считает, что при таком раскладе штаты вынудят Россию пойти на украинские условия.

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович появился в YouTube-эфире одного из украинских каналов, где обсуждалась с оперативная ситуация на украинских территориях и причины, по которым украинцы недополучают военную помощь от союзников. Нюанс в том, что у бывшего украинского чиновника был заклеен глаз. Он отказался комментировать ситуацию, хотя в украинских средствах массовой информации, ссылаясь на окружение Арестовича, предполагают, что он перенёс операцию.

Это не помешало ему сделать свой прогноз по ситуации с украинским контрнаступлением. По словам Алексея Арестовича, уже в октябре Вооружённые силы Украины дойдут до административной границы с Крымом и продолжат атаки на Крымский мост, чтобы обрушить российскую логистику.

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Арестович считает, что при таком раскладе Соединённые Штаты Америки вынудят Россию пойти на украинские условия, ведь им не нужна ещё одна большая война в Европе, так как они сами готовятся к войне в Азии. Ситуацию обостряет и дальнейшая мобилизация России: страна производит всё больше вооружения и получает его от союзников.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские военные зайдут в Крым уже совсем скоро. В тот раз он решил воздержаться от точных сроков, воспользовавшись достаточно субъективным определением.