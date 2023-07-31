Россияне научились глушить Ku-диапазон, но могут дойти и до Ka.

С начала боевых действий украинское командование позаботилось о том, чтобы наладить стабильные поставки высокоскоростного широкополосного спутникового интернета Starlink в зоне боевых действий. Такая мера единственным способом обеспечить стабильную интернет-связь на передовой.

Однако, как сообщает командир роты ударных БпАК «Птицы Мадяра» 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины Роберт Бровди, российская армия научилась глушить интернет Starlink. Он добавил, что сейчас идёт речь о работе систем в Ku-диапазоне, но он уверен, что россияне доберутся и до Ka-диапазона.

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По словам украинского командира, работа армии в зоне боевых действий без Starlink - существенно сложнее, чем даже без американских истребителей F-16: украинские военные попросту слепнут и глохнут.

Не так давно была информация от издания The New York Times о том, что основатель SpaceX Илон Маск неоднократно ограничивал доступ Вооружённым силам Украины к Starlink. Более того, он даже давал отказ на просьбу украинского командования включить спутниковый интернет в районе Крыма. По этой причине в Пентагоне приняли решение закупить порядка 400 - 500 терминалов интернета от Маска, которые будут координироваться исключительно американцами.