Из-за этого украинцам приходилось менять стратегию.

Высокоскоростной широкополосный спутниковый интернет Starlink от компании SpaceX, ключевым лицом в которой является Илон Маск, служит для украинских военнослужащих единственным способом выйти в интернет в зоне боевых действий. Украина имеет в стране более 42 тысяч терминалов Starlink, использующихся армией, больницами и другими ведомствами.

Тем не менее, как пишет The New York Times, Илон Маск неоднократно ограничивал доступ к интернету украинской армии, из-за чего срывались целые операции. В пример приводится ситуация, когда украинцам отказали в доступе к интернету возле Крымского полуострова, из-за чего пришлось пересматривать стратегию по возвращению Украиной под свой контроль территорий.

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По этой причине в июне Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин одобрил сделку по покупке 400 - 500 новых терминалов Starlink, которые, по условиям договора, принадлежат Пентагону. Это позволит украинцам использовать их в своих конфиденциальных операциях, не опасаясь за последствия срыва.