Он считает, что если бы российские солдаты дали украинцам вернуть под свой контроль земли, то российское правительство применяло бы ядерное оружие.

В честь дня российского Военно-морского флота заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал заявление, что российская армия, отражая украинское контрнаступление, делает большое одолжение для мира, спасая его от мирового конфликта с ядерным оружием.

По словам Медведева, если бы украинская армия смогла бы вернуть под свой контроль интегрированный в состав России украинские земли, то российское правительство прибегло бы к указу президента от 02.06.2020(порядковый номер указа не уточняется), по которому Россия задействовала бы ядерное оружие.

реклама

Поэтому российский чиновник считает, что российские военные не дают разгореться «ядерному пожару», который мог бы произойти в случае удачного продвижения украинских войск.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в рамках второй встречи саммита «Россия - Африка» рассказала, за что сражается российская армия. Она утверждает, что российские военные отдают свои жизни для обеспечения свободы африканцев и других национальностей.