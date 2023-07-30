Она заявила об этом на полях второго встречи в рамках саммита «Россия - Африка»

В рамках второй встречи саммита «Россия - Африка», где были подняты вопросы и проблемы российского-украинского конфликта, представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с заявлением, рассказав за что на самом деле сражаются российские солдаты на украинских территориях.

По словам российского дипломата, российские солдаты не просто выступают и говорят, а своими жизнями отстаивают право не только африканского континента, но и всех людей на планете быть свободными. По всей видимости, она это считает основной целью российских действий на украинских территориях.

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Также российская чиновница подметила, что ей приятно слышать среди африканских чиновников прекрасное звучание русского языка. Она упомянула о желании африканских государств отстаивать свой суверенитет, не плясать под чью-то дудку, а вносить весомый вклад в урегулирование российско-украинского конфликта как посредники.

В прошедшем в Санкт-Петербурге саммита «Россия - Африка» приняли своё участие 49 африканских делегаций, причём не все они были представлены лидерами государств. Сократившееся число участников пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил давлением запада на них.