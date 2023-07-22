Путин сказал, что американцы расстроены этим фактом

Советник президента Соединённых Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время своего выступления на Аспенском форуме по безопасности заявил, что Вооружённые силы Украины теряют значительные силы в рамках своего контрнаступления.

Американский чиновник отметил, что украинские военнослужащие несут значительные потери. Он добавил, в штатах видят всю тяжесть украинского контрнаступления, но о таком исходе американцев предупреждали в Украине.

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Российский президент Владимир Путин считает, что с момента начала контрнаступления украинская армия не добилась никакого успеха, украинцы несут потери, а американцы расстроены отсутствием каких-либо достижений Украины в зоне боевых действий.

Несколько дней назад Глава Объединённого комитета начальников штаба Соединённых Штатов Америки Марк Милли сообщил, что украинское контрнаступление будет долгим, тяжёлым и кровавым. Он также считает, что оценивать украинские успехи ещё рано, но ситуация на данный момент всё ещё не похоже на полный провал.