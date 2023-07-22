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Советник президента Соединённых Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время своего выступления на Аспенском форуме по безопасности заявил, что Вооружённые силы Украины теряют значительные силы в рамках своего контрнаступления.
Американский чиновник отметил, что украинские военнослужащие несут значительные потери. Он добавил, в штатах видят всю тяжесть украинского контрнаступления, но о таком исходе американцев предупреждали в Украине.
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Российский президент Владимир Путин считает, что с момента начала контрнаступления украинская армия не добилась никакого успеха, украинцы несут потери, а американцы расстроены отсутствием каких-либо достижений Украины в зоне боевых действий.
Несколько дней назад Глава Объединённого комитета начальников штаба Соединённых Штатов Америки Марк Милли сообщил, что украинское контрнаступление будет долгим, тяжёлым и кровавым. Он также считает, что оценивать украинские успехи ещё рано, но ситуация на данный момент всё ещё не похоже на полный провал.