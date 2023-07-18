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Глава Генштаба США про контрнаступление: Это будет долго, тяжело и кроваво
Он не считает, что наступление украинской армии провалилось.

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На прошедшей очередной встрече в формате «Рамштайн» Глава Объединённого комитета начальников штаба Соединённых Штатов Америки Марк Милли заявил, что от контрнаступления не стоит ожидать скорых результатов, однако подготовка была сложной.

По словам американского военачальника, запад подготовил порядка 17 бригадных боевых групп для контрнаступления, включающих более 63 тысяч военнослужащих. Наступательные операции украинцев он назвал медленным, но сознательным прорывом российской обороны. Основной сложности для продвижения украинской армии является не российская авиация, а минные поля - считает Марк Милли.

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Американский генерал упомянул, что россияне имели столько же времени на подготовку обороны, но столкнулись с рядом проблем: плохой подготовкой, оснащением и низким моральным духом. Обстоятельства усугубили беспорядки, вызванные мятежом ЧВК «Вагнер»

nullОн также добавил, что не видит провала в наступлении украинской армии и оценивать успехи ещё рано, однако это(контрнаступление) будет долго, тяжело и кроваво.

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#украина #сша #контрнаступление
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