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Greg_Novo
Чарли Кокс призвал фанатов активно проявлять интерес к фильму про Сорвиголову
Чарли Кокс, исполнивший роль Мэтта Мердока/Сорвиголовы в сериалах Marvel, признался, что не располагает информацией о кинопроекте с участием героя, но призвал фанатов активно выражать интерес к идее, отметив, что пилотный эпизод сериала 2015 года заслуживает демонстрации на большом экране.

Актер Чарли Кокс, сыгравший Мэтта Мердока/Сорвиголову в сериале Marvel, признался, что не владеет информацией о возможном кинопроекте с участием героя, но призвал поклонников активно проявлять интерес к этой идее. В интервью SAG-AFTRA Foundation артист отметил, что «ничего не знает» о планах Marvel Studios и Disney насчет полнометражной картины, уточнив: последнее слово останется за руководством компании. Тем не менее Кокс выразил уверенность, что пилотная серия шоу «Сорвиголова» (2015 год) достойна большого экрана благодаря своему визуальному стилю и уровню напряжения, соответствующим высоким кинематографическим стандартам.

Фильм «Сорвиголова» 2003 года выпуска с Беном Аффлеком в главной роли остался без продолжения из-за негативных отзывов критиков и скромных кассовых сборов ($102,5 млн при затратах в $78 млн). Но в эру стриминга герой вновь появился в формате сериала на платформе Netflix, проекты которой закончились в 2018-м, а в 2024 году стартовала новая история «Сорвиголова: Рождённый заново» (Daredevil: Born Again), совмещающая жанры боевика и политического триллера. Сам Кокс признается, что периодически пересматривает первые две серии оригинального сериала на больших экранах, считая их достаточно кинематографичными, но отсутствие фильмов объясняет приоритетностью крупных студийных проектов.

Пока Marvel Studios никак не комментируют перспективы новой экранизации, однако Кокс подчеркнул, что массовая поддержка зрителей способна сыграть свою роль:

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Несмотря на это, актер предпочел бы оставаться в стороне от обсуждения возможных решений студии. Учитывая успех сериалов и рост интереса к вселенной Marvel, перспектива полноценного фильма про Человека-дьявола остается открытой, ожидая одобрения и участия публики.

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#marvel #сорвиголова #сорвиголова: рожденный заново
Источник: multiplayer.it
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