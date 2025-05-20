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Acer представила новые ноутбуки серий Swift и Predator на выставке Computex 2025

На выставке Computex 2025 компания Acer представила новые ноутбуки серий Swift и Predator, включая модель Swift Edge 14 AI с OLED-дисплеем и процессором Intel Core Ultra 9, а также игровой Predator Triton 14 AI с видеокартой RTX 5070, системой охлаждения на основе графена и портативным дизайном, демонстрируя интеграцию ИИ-технологий, высокую производительность и ориентацию на профессиональных пользователей и геймеров.
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Компания Acer анонсировала линейки ноутбуков Swift и Predator, ориентированные на высокую производительность для работы и игр. Новые модели сочетают передовые технологии, компактные размеры и инновационные решения в области охлаждения и энергоэффективности.

Флагманская модель Swift Edge 14 AI оборудована 14-дюймовым OLED-дисплеем с кинематографической цветопередачей, покрыт антибликовым стеклом. Устройство весит всего 0,99 кг, оснащено процессором Intel Core Ultra 9 288V и оперативной памятью LPDDR5X объёмом до 32 ГБ, обеспечивая стабильную работу даже с требовательными приложениями вроде видеомонтажа и 3D-рендеринга. Встроенный накопитель объёмом до 1 ТБ позволяет хранить значительные объёмы данных, а заявленная продолжительность автономной работы достигает 21 часа[citation:8].

Серия Swift Go AI представлена двумя моделями с экранами диагональю 16 и 14 дюймов. Оба варианта оснащены OLED-экраном с сертификациями VESA DisplayHDR TrueBlack 500 и EyeSafe 2.0, гарантирующими точную передачу цветов и снижающими нагрузку на глаза. Сенсорная панель Acer Multi-Control улучшает удобство управления задачами, а инфракрасная камера с поддержкой Windows Hello обеспечивает безопасность через биометрическую аутентификацию[citation:8].

Геймерский ноутбук Predator Triton 14 AI укомплектован процессором Intel Core Ultra 9 288V и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5070 с поддержкой DLSS 4, обеспечивающей высокое качество графики и плавность игры. Экран с разрешением 2,8K (2880×1800 пикселей) и скоростью отклика 0,2 мс воспроизводит яркие цвета и глубокий контраст благодаря OLED-матрице. Новаторская система охлаждения, включающая графеновый термоинтерфейс и металлические вентиляторы шестого поколения толщиной 0,05 мм, повышает эффективность отвода тепла на 14,5% относительно традиционных решений.

Дополнительно Predator Triton 14 AI предлагает сенсорный тачпад Corning Gorilla Glass с поддержкой пера (4096 уровней чувствительности), модуль Wi-Fi 7 для минимальной задержки сигнала и порты Thunderbolt 4 для высокоскоростной передачи данных. Модель имеет массу 1,6 кг при толщине корпуса всего 17,3 мм, оставаясь одним из наиболее лёгких устройств своего класса.

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Кроме Triton 14 AI, в серии Predator представлены Helios Neo 14 AI, оснащённый процессором Intel Core Ultra 9 285H и видеокартой RTX 5070, а также обновлённая версия игрового настольного ПК Orion 3000 с картой RTX 5070 и модулем Wi-Fi 7.

Сроки появления новинок на рынке и ориентировочная стоимость станут известны позднее с учетом региональных особенностей. Предварительно предполагается, что Triton 14 AI будет занимать место в премиум-сегменте, тогда как модели Swift сохранят оптимальное соотношение производительности и доступности.

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