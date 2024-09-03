Аня Тейлор-Джой выразила желание сыграть Эльзу в ремейке «Холодного сердца».Актриса, известная по ролям в сериалах «Ход королевы» и фильме «Фуриоса», поделилась своими мыслями о том, как она видит воплощение на экране культовой героини.

Тейлор-Джой рассказала, что всегда мечтала поработать над мюзиклом, поскольку обожает сложные задачи. Ей нравится концепция фильма, где нужно одновременно петь, танцевать и играть. Роль Эльзы была бы для неё особенно интересной, поскольку она любит персонажей с магическими способностями.

Фанаты франшизы давно обсуждают возможность создания ремейка «Холодного сердца» в стиле других картин Disney. Однако официальных подтверждений о разработке такого проекта пока не поступало. Тем не менее, интерес Тейлор-Джой к этой роли может стать важным шагом на пути к реализации этой идеи.

Ближайшей новинкой в истории принцесс Эльзы и Анны станет третья часть «Холодного сердца», релиз которой запланирован на 2027 год. В планах студии Disney также значится и четвёртый мультфильм.Тейлор-Джой продолжает активно работать в киноиндустрии. В ближайшее время она примет участие в съёмках триллера «Жертвоприношение» с Крисом Эвансом, а также появится в научно-фантастическом фильме «Ущелье» от режиссёра Скотта Дерриксона.

Желание Тейлор-Джой сыграть Эльзу в ремейке «Холодного сердца» может стать началом нового этапа в её карьере и подарить зрителям ещё одну незабываемую интерпретацию любимого персонажа.