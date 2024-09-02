В городе Суонси, Уэльс, произошло необычное событие: компания Swansea Building Society, занимающаяся ипотечным кредитованием, получила открытку, отправленную 121 год назад. Открытка была адресована мисс Лидии Дэвис и датирована 3 августа 1903 года. Она была отправлена 13-летним Эвартом Дэвисом своей младшей сестре Лидии.

Когда открытка пришла в компанию, сотрудники были удивлены и заинтригованы. Они решили поделиться этой историей в социальных сетях, и вскоре семья отправителя и получателя воссоединилась. На встрече присутствовали две двоюродные племянницы Лидии Дэвис, Хелен Робертс и Маргарет Спунер, а также правнучка Дэвис Фэйт Рейнольдс. Отправителя, Эварта Дэвиса, представлял его внук, 65-летний Ник Дэвис. Ник Дэвис рассказал, что это было похоже на воссоединение семьи, где единственная связь между ними — общие предки, жившие более 100 лет назад.

Семья подтвердила, что открытка была отправлена Эвартом Дэвисом своей младшей сестре Лидии, когда он проводил лето в доме своего деда. Лидия Дэвис была известна тем, что сохраняла и коллекционировала открытки. Воссоединение семьи состоялось в архиве Западного Гламоргана в среду, 28 августа. Давно потерянные родственники сказали, что это был необыкновенный опыт.

По словам Генри Дарби, сотрудника отдела маркетинга и коммуникаций компании, доставка открытки была настоящей аномалией. Он отметил, что когда открытка пришла с обычной почтой, но на ней была марка с изображением короля Эдуарда VII 1903 года, он смог определить, что открытка относится к определённому периоду времени, по стилю письма.

Здание компании Swansea Building Society занимает место, где когда-то стояли традиционные дома. Компания была создана через 20 лет после отправки открытки. Дарби рассказал, что адрес верный — они по-прежнему находятся на Крэдок-стрит, 11 (и 12), но это на 121 год позже, чем предполагалось. Он добавил, что было бы интересно узнать, какой была жизнь на Крэдок-стрит 121 год назад.