В последние дни вокруг PS5 Pro ходило множество слухов, в том числе и на Gamescom, где некоторые источники предположили, что новая консоль уже находится в разработке

После завершения Gamescom 2024, многие крупные разработчики и издатели поделились планами на оставшуюся часть 2024 года и на 2025 год. Однако не все из них открыто говорят о своих будущих проектах, и среди таких компаний — Sony Interactive Entertainment. Возможно, у PlayStation скоро будет что показать.

В подкасте Game Mess Mornings известный журналист Джефф Грабб поделился некоторыми слухами о PlayStation 5 Pro и предстоящем событии. Грабб сообщил, что, по его информации, PlayStation 5 Pro всё ещё планируется выпустить в этом году. В последние дни вокруг PS5 Pro ходило множество слухов, в том числе и на Gamescom, где некоторые источники предположили, что новая консоль уже находится в разработке, из-за чего некоторые разработчики решили отложить выпуск своих игр для этой платформы.

Далее Грабб добавил, что недавно слышал о проведении State of Play от Sony PlayStation в конце сентября. Он также отметил, что не знает, будет ли на этом мероприятии официально анонсирована PlayStation 5 Pro, но предположил, что это произойдёт, поскольку иначе это было бы бессмысленно.

Очевидно, что это лишь слухи и спекуляции, а не официальная информация, поэтому к ним следует относиться с осторожностью. Стоит также отметить, что проведение State of Play в сентябре не является чем-то новым (по сути, это почти регулярное событие), так что если Грабб больше спекулирует, чем основывается на достоверной информации, то он вряд ли сильно ошибается.