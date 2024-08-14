Директор игры Микаэль Эрикссон написал, что разработчики выслушали отзывы пользователей и подумали о том, как нужно развивать игру дальше.

После споров вокруг последнего обновления, разработчики игры Helldivers 2 извинились перед пользователями. Они пообещали в ближайшее время исправить все ошибки.

Директор игры Микаэль Эрикссон написал, что разработчики выслушали отзывы пользователей и подумали о том, как нужно развивать игру дальше. По его словам, последнее обновление не достигло своих целей: некоторые моменты получились не такими, как задумывалось, а другие показали фундаментальное несоответствие подходу разработчиков к балансировке и управлению игрой.

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Эрикссон рассказал о планах на будущие обновления в течение следующих двух месяцев. Arrowhead Game Studios хочет переработать геймплей, переосмыслить дизайн основного оружия и улучшить производительность игры. Также они собираются пересмотреть приоритетность исправления ошибок и переработать загрузчики.