Корпорация Unity поделилась результатами своей деятельности за второй квартал финансового года, который завершился 30 июня.

Корпорация Unity поделилась результатами своей деятельности за второй квартал финансового года, который завершился 30 июня. Позже стало известно, что доходы за этот период оказались ниже ожидаемых.

Общая сумма доходов Unity составила 449 миллионов долларов, что на 16 процентов меньше, чем в предыдущем году. Чистый убыток достиг 126 миллионов долларов по сравнению с 193 миллионами долларов за аналогичный период прошлого года.

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Доход от продаж игр и приложений в сегменте Creation Solutions составил 129 миллионов долларов, что на 4 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Основной рост произошёл благодаря подписке на игры и производству игр, на долю которых пришлось 18 процентов от общего дохода компании, что на 14 процентов больше. Однако доходы подразделения Grow Solutions, занимающегося монетизацией и разработкой проектов, упали на 9 % до 296 миллионов долларов.

Снижение выручки вынудило Unity пересмотреть прогноз на третий квартал. Теперь компания ожидает, что выручка составит от 415 до 420 миллионов долларов, что на 6 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также ожидается, что выручка за весь год снизится на 3 процента и составит от 1,68 до 1,69 миллиона долларов.

На встрече с инвесторами глава Unity заявил, что версия знаменитого движка Unity 6 должна выйти осенью 2024 года. Это будет «самая стабильная и производительная версия, которую мы когда-либо выпускали», и движок Unity 6 станет основой компании на долгие годы.

Предварительная версия Unity 6 выйдет весной 2024 года. В прошлом году компания подверглась критике за попытку повысить плату за использование движка. Теперь глава Unity заявил, что повышение цен обязательно произойдёт, но не сразу.