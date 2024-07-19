Пробная версия игры уже доступна на консолях PS5 и Xbox Series X/S, но не на ПК

Ubisoft предлагает всем желающим окунуться в захватывающий мир «Аватара» и насладиться игрой Avatar: Frontiers of Pandora совершенно бесплатно до 28 июля.

Пробная версия игры уже доступна на консолях PS5 и Xbox Series X/S, но не на ПК. Игроки могут погрузиться в мир Пандоры и исследовать его в течение первых пяти часов или до тех пор, пока не достигнут Родного дерева в почтовом квесте «Клан Аранаэ» — в зависимости от того, что наступит раньше. Чтобы принять участие в игре, необходимо иметь подключение к интернету. Хотя в Avatar: Frontiers of Pandora есть кооперативный режим, во время пробной версии вы не сможете играть с друзьями.

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Если вам понравится ваше путешествие по Пандоре, вы сможете приобрести полную версию игры со значительной скидкой в 50%. При этом ваш прогресс в пробной версии будет перенесён, и вы сможете продолжить своё приключение.

Донлан, рецензент игры, отметил, что Avatar: Frontiers of Pandora — это масштабная игра с несколькими действительно особенными моментами. Он оценил игру на четыре звезды из пяти.