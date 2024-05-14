Кажется, что выпуск нового поколения игровых приставок не состоится до переиздания игры Resident Evil 4. После версии для PS2, выпущенной в 2005 году, эта классическая игра от Capcom была адаптирована для всех домашних систем Sony, что сделало их тесно связанными. Однако после недавних усилий разработчиков по созданию ремейков Resident Evil 2 и 3, ожидания относительно будущих изданий изменились. Сохранив многое из того, что делало этот шедевр жанра survival horror таким замечательным много лет назад, Capcom представила Resident Evil 4 как одну из лучших игр всех времён. Благодаря новому содержанию, функциям и возможностям, это выдающееся и уникальное произведение, которое стоит оценить.

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Ремейк сохраняет верность оригиналу, воспроизводя и дополняя практически все элементы, которые присутствовали в оригинальной игре. Сюжетная линия развивается в той же последовательности событий, начиная с деревни, замка и заканчивая островом, что и в оригинальной игре. Большинство запоминающихся моментов остались неизменными, а некоторые из них даже происходят не в том порядке, который можно было ожидать. Были внесены некоторые изменения, особенно в отношении острова, но в целом перед нами предстаёт Resident Evil 4 во всей своей красе.

Хотя некоторые игровые эпизоды могут вызвать положительные эмоции у игроков, именно промежуточные события делают ремейк для PlayStation 5 особенно качественным. В процессе игры становится доступно больше событий. Например, деревня и замок стали огромными свободно доступными территориями, где игроки могут найти скрытые секреты и выполнить дополнительные задания. Вам предстоит решать новые головоломки, исследовать обширные локации и получать новые знания. Сюжетные линии были расширены, а некоторым персонажам было уделено больше внимания на экране. Версия игры для PlayStation 5 превосходит оригинальную игру для PlayStation 2, что позволяет как давним поклонникам серии, так и новым игрокам насладиться улучшенной версией игры.

В боевой системе были произведены значительные улучшения. Capcom внесла заметный вклад в развитие стиля игры. В обновлённую версию была включена новая механика парирования, которая сочетается с интенсивными перестрелками и зрелищными приёмами ближнего боя. Это формирует комплекс игровых механик, которые позволят вам ощутить себя настоящим профессионалом.

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В арсенале игрока по-прежнему доступны удары ногами, замахи и суплексы, выполняемые персонажем Леоном, однако теперь они комбинируются с эффективными ударами ножом, что позволяет наносить противникам значительный урон. Моменты для применения этих приёмов подобраны весьма удачно, поэтому рекомендуется инвестировать в улучшения, чтобы расширить спектр доступных разрушительных атак.

Resident Evil 4 всегда отличалась динамичным сюжетом, и ремейк поддерживает эту тенденцию, объединяя удовольствие от парирования и ведения боя с жестокими и кровавыми схватками. Адаптивные триггеры контроллера PS5 DualSense делают убийства одним выстрелом из дробовика или «магнума» более важными и запоминающимися. С другой стороны, пистолет-пулемёт TMP кажется легче, но при этом он более непредсказуем в использовании, поскольку вибрация курка под пальцем усиливает ощущения.

Также стоит отметить эффективность тактильной обратной связи, которая значительно улучшает общее восприятие игрового процесса. Контроллер PS5 реагирует на действия игрока вибрацией, создавая ощущение перемещения по различным поверхностям. Например, при исследовании испанской деревни Леон делает шаги, а контроллер PS5 слегка вибрирует из стороны в сторону, имитируя звук шагов. Особенно ярко этот эффект проявляется при передвижении по воде — контроллер начинает вибрировать, создавая иллюзию сопротивления воды и помогая игроку сохранять равновесие. Эта особенность контроллера делает игровой процесс более реалистичным и убедительным, предоставляя игрокам весомые аргументы в пользу выбора версии для PS5.

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Улучшения продолжаются, и обновлённая система управления предоставляет ещё больше возможностей для действий. Теперь вы можете одновременно перемещаться и вести огонь или свободно приседать, чтобы скрыться от врагов. Это соответствует уровню ощущений и управления предыдущих ремейков Capcom, а в некоторых аспектах даже превосходит его. Наконец, Resident Evil 4 вновь соответствует требованиям современной видеоигры.

В значительной степени игра сохранила свой облик. Все локации, здания, персонажи и враги были полностью переработаны, благодаря чему они особенно эффектно смотрятся в разрешении 4К на консоли PS5. Атмосфера стала ещё более увлекательной, поскольку действие большей части игры происходит в ночное время. Задача по спасению усложнилась по сравнению с предыдущими версиями. Заражённые Ганадос выпускают скользкие щупальца, а мерзкие Новестадоры прячутся и выжидают подходящего момента для атаки. Прежде чем принять решение о том, стоит ли рисковать ради спасения дочери президента, необходимо тщательно взвесить все обстоятельства.

Несмотря на то, что в процессе игры могут возникать некоторые технические неполадки, они являются несущественными и не оказывают влияния на общее восприятие игры. В частности, были зафиксированы единичные случаи отображения текстур на большом расстоянии, однако эти проблемы носили эпизодический характер и наблюдались только в период первоначального обновления. Данные технические сложности возникают лишь в самом начале игры и не встречаются в дальнейшем.

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В дополнение к великолепной графике, игра Resident Evil 4 отличается атмосферным звуковым сопровождением, которое усиливает напряжение ночных сцен. Звуки пения монахов и передвижения Ганадо по деревне создают атмосферу опасности и неизвестности. Каждый новый поворот может привести к встрече с противником, что приводит в состояние готовности всю территорию и увеличивает общее напряжение. Звуковые эффекты и музыка в Resident Evil 4 производят не меньшее впечатление, чем визуальные, обеспечивая поистине захватывающий опыт.

Тем не менее, если бы Capcom утратила то, что делало оригинальную игру столь замечательной при переносе с классической версии для PS2 на обновлённую версию для PS5, все остальные улучшения не имели бы смысла. Даже с улучшенной боевой системой, расширенным функционалом и улучшенной графикой и звуком, это всё та же Resident Evil 4, которую мы знаем и любим уже 18 лет. Ее суть осталась неизменной, то, что делает её уникальной, никуда не исчезло. С самого начала, когда вы покидаете полицейскую машину, всё кажется правильным. Несмотря на то, что в ремейк были добавлены новые локации, кажется, что они были там всегда. Всё идеально сочетается, и удивительно видеть, как классическая игра органично расширяется.

В данной локации имеется множество интересных объектов и активностей, в результате чего деревня начинает восприниматься Леоном как незнакомое и негостеприимное место. Доступ к определённым строениям становится возможным только на более поздних этапах игры, в то время как выполнение основных побочных заданий предоставляет возможность повторно посетить уже исследованные локации. Проходя через деревню в компании известного торговца, игрок имеет возможность наблюдать за её развитием, что представляет собой приятное зрелище.

Аналогичным образом, замок и остров также заслуживают внимания. Обе эти локации включают в себя множество ярких моментов и эпизодов, которые особенно ярко запечатлелись в памяти игроков. Остров подвергся сокращению в несколько большей степени по сравнению с двумя другими областями, однако оставшаяся часть выглядит более целостной. Больше не будет внезапных переходов от хоррор-игры к полноценному шутеру от третьего лица в течение нескольких минут.

Благодаря уникальному оформлению каждой локации повторное прохождение игры всегда будет доставлять вам удовольствие. Первое приключение займёт более 20 часов, и, хотя последующие прохождения потребуют меньше времени, игра остаётся ценной для повторного прохождения — это то, в чём Capcom преуспела лучше всего. Благодаря новому контенту, доступному только в режиме New Game+, и трофеям, которые позволяют творчески подходить к игре, Resident Evil 4 — это игра, которой вы сможете наслаждаться ещё несколько месяцев. Оригинальная игра сохраняла свою актуальность на протяжении 18 лет, и этот особенный ремейк повторит её успех.

По прошествии почти 20 лет с момента своего первого выпуска в 2005 году игра Resident Evil 4 остаётся выдающимся произведением, не утратившим своего величия. Компания Capcom с уважением отнеслась к классике, адаптировав её к современным реалиям и дополнив новым контентом, захватывающими сражениями и впечатляющими визуальными эффектами. Игра, которая уже была признана одной из величайших игр всех времён, в 2023 году заслуживает этого звания ещё больше благодаря усовершенствованному окружению и обогащённому игровому процессу. Это кульминация серии Resident Evil, незабываемое явление, которое останется в сердцах поклонников и познакомит новое поколение с этой франшизой.