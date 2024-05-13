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Мое мнение о Persona 3 Reload на PS5 (PushSquare)

Persona 3 Reload — обновленная версия оригинальной Persona 3, целью которой является ознакомление нового поколения игроков с игрой, некогда ставшей вдохновляющей ролевой игрой для PlayStation 2
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После выхода Persona 5 становится сложно возвращаться к предыдущим частям серии Persona. Несмотря на то, что они продолжают рассказывать увлекательные истории о персонажах, в сравнении с Persona 5 и особенно с Persona 5 Royal, Atlus значительно улучшила основной игровой процесс серии, из-за чего предыдущие игры могут показаться неудобными и однообразными. В связи с этим был создан Persona 3 Reload — обновленная версия оригинальной Persona 3, целью которой является ознакомление нового поколения игроков с игрой, некогда ставшей вдохновляющей ролевой игрой для PlayStation 2.

С целью реализации данной задачи разработчики Reload сконцентрировались на двух основных направлениях улучшений: полной переработке визуального оформления и значительном совершенствовании игрового процесса как в сражениях, так и за их пределами. Результатом стал ремейк, который практически полностью отвечает современным требованиям, предъявляемым к играм уровня Persona 5.

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Прежде чем перейти к подробному рассмотрению, необходимо отметить безукоризненное оформление игры. В Reload была сохранена характерная цветовая гамма оригинальной версии, выполненная в синей палитре, при этом всё было переработано, в том числе с использованием Unreal Engine. Это действительно великолепная игра, которая радует глаз: от чётких моделей персонажей до прекрасных портретов с диалогами, созданных вручную. Эффекты частиц и освещения создают особую атмосферу, а новая водная эстетика меню приносит дополнительное удовольствие от игрового процесса.

В пошаговой RPG, где игроку предстоит много общаться с персонажами и взаимодействовать с меню в промежутках между боями, презентация имеет большое значение, и Reload успешно справляется с этой задачей. С точки зрения графики, Reload, безусловно, выглядит впечатляюще, однако нельзя утверждать, что он превосходит Persona 5 по стилю. Reload отличается невероятной аккуратностью и скрупулезностью в деталях, что делает его настоящим удовольствием для глаз.

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Если оставить в стороне нюансы цветовой гаммы игры, то сюжет и структура Reload соответствуют оригинальному названию. События разворачиваются в 2009 году, и игрок берёт на себя роль молодого человека, который поступает в новую школу. Однако его прибытие на остров Тацуми—Порт совпадает с серией сверхъестественных событий. Как будто школьной жизни было недостаточно, игрок вскоре узнаёт о существовании скрытого периода времени в полночь. Этот «тёмный час» остаётся незамеченным для обычных людей, но те, кто обладает «потенциалом», понимают, что происходит.

Обычно тёмный час не представляет опасности, однако существуют сущности, именуемые тенями, которые обретают форму в этот период времени и по определённым причинам начинают проявлять беспокойство. К счастью, вы не единственный, кто обладает упомянутым выше «потенциалом», и поэтому вам предлагается вступить в Специализированный отряд внеклассных мероприятий (S.E.E.S.). Вместе с новыми товарищами вам предстоит сразиться с тенями и раскрыть загадки темного часа.

С точки зрения концепции, Persona 3 сохраняет одну из самых интересных сюжетных линий в серии. Игрок становится членом специальной группы, занимающейся поиском и уничтожением демонов, при этом события разворачиваются в мире, не подозревающем об их существовании. Местом охоты на демонов выступает зловещая башня под названием Тартар.

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Сюжетная линия также значительно мрачнее, чем в последующих частях Persona 3. С первых моментов ярко выражены темы смерти и её последствий, что порой делает историю особенно увлекательной. В Persona 3 присутствует приятная меланхолия, которую последующие игры серии Persona решили исключить, но, к счастью, в Reload удалось сохранить атмосферу оригинала, зачастую с элементами ужаса. Если Persona 5 кажется вам слишком похожей на субботний утренний мультфильм, то мрачные оттенки Persona 3 могут оказаться более предпочтительными.

С точки зрения структуры, игра состоит из двух частей. Первая часть посвящена описанию вашей повседневной жизни: посещению школы, знакомству с новыми друзьями, исследованию города на острове и развитию ключевых черт вашего персонажа. Во второй половине игры вам предстоит столкнуться с Темным часом: подняться на Тартар, сразиться с тенями и повысить уровень вашей команды. Однако, как и в любой другой игре серии Persona, главное достоинство этой игры заключается в ее способности гармонично объединить эти две составляющие, что приносит игроку чувство глубокого удовлетворения.

По мере развития отношений с другими персонажами вы сможете создавать более сильных персонажей — духов, которых вы призываете для борьбы с тенями. Поскольку игра построена на календарной системе, ограничивающей количество действий, доступных вам в течение дня, это способствует ведению сбалансированного и эффективного образа жизни. По своей сути, Persona — это рациональное использование свободного времени, и в Persona 3 эта концепция приобретает особую важность, поскольку в определённые даты вам придётся участвовать в операциях S.E.E.S., направленных на предотвращение угрозы со стороны теней и, как следствие, на развитие основного сюжета.

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Если описанная структура игрового процесса представляется вам сложной, следует отметить, что Reload вносит множество положительных изменений в систему управления временем. Прежде всего, ваши друзья и люди, ищущие подработку, будут отправлять вам сообщения (на ваш мобильный телефон), когда они освободятся, благодаря чему вам больше не потребуется искать занятия по всему городу. Кроме того, в игре отсутствует система усталости, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что члены вашей группы устанут или заболеют во время исследования Тартара. Таким образом, Reload упрощает игровой процесс Persona 3. Хотя поклонники сложных игр могут посчитать, что изменения делают игру менее интересной, все нововведения направлены на улучшение Persona 3. В этом отношении Reload имеет большой успех.

Однако наиболее значимые улучшения в Reload касаются непосредственно боевых столкновений. В оригинальной версии игры бои имели тенденцию становиться затянутыми, особенно на поздних этапах, когда тени обладали утомительно большим запасом здоровья. В Reload эта проблема решена благодаря использованию механики из Persona 5, позволяющей игрокам переключаться между персонажами после попадания в уязвимое место противника, а также добавлению «светлых» и «темных» элементов к существующему набору магических атак и сопротивлений. Кроме того, в игре присутствуют техники теургии — взрывные суператаки, уникальные для каждого персонажа, которые накапливаются в процессе боя. Также в игре есть множество других незначительных изменений, но именно эти основные нововведения позволяют сражениям в Persona 3 вновь стать интересными и динамичными.

Пошаговые сражения в Reload вызывают восторг и отличаются потрясающей красотой. Совершенно новые анимации, графические вставки и интуитивно понятные командные меню с помощью одной кнопки делают сражения особенно привлекательными. Возвращение функции «Время перемешивания» вносит элемент случайности в каждый бой, предоставляя возможность получить редкую добычу после победы. Это делает процесс получения уровней персонажа, предметов и новых персонажей крайне увлекательным.

Что касается Тартара, мнения поклонников о башне, населенный тенями, разделились, поскольку ее процедурно сгенерированный макет может представлять интерес для некоторых игроков.К счастью, в Reload Тартар превращается в полноценный трёхмерный лабиринт, где каждый уровень визуально отличается от другого. Более того, в процессе подъёма по башне появляются случайные элементы. Изначально игроку предстоит открывать сундуки с сокровищами и охотиться на особых теней, но по мере прохождения игры открываются новые возможности. Например, в Monad Doors можно сразиться с новыми смертельно опасными боссами — несомненно, это одно из самых интересных дополнений.

Дизайн «Тартара» сохраняет свою структуру, однако новые элементы значительно повышают увлекательность игры в целом, а в совокупности с многочисленными улучшениями боевой системы делают этот элемент игры Persona одним из лучших примеров реализации концепции подземелья.

Однако улучшения на этом не заканчиваются. Как уже упоминалось, Reload придерживается сюжета Persona 3, но в ней предпринята четкая и эффективная попытка детализировать события, особенно в том, что касается главных героев. В оригинальной RPG персонажам S.E.E.S. не хватало глубины, из-за чего почти всё развитие персонажей происходило в рамках ключевых сюжетных сцен. Тем не менее, в Reload вы можете регулярно общаться со своими коллегами-истребителями теней, участвуя в совместных мероприятиях, таких как работа в саду, приготовление пищи и просмотр DVD (напоминаю, речь идёт о 2009 годе). Благодаря такому общению темп повествования становится гораздо более связным, а ключевые сюжетные моменты в конечном итоге становятся более заметными, чем когда-либо.

Что касается игрового процесса и основного актерского состава, Reload, безусловно, является лучшим воплощением Persona 3, но всё же её нельзя назвать окончательной версией. Это обусловлено тем, что дополнительные части расширенного переиздания Persona 3 FES и порт Persona 3 Portable для PSP не включены, и, таким образом, фактически мы имеем дело с четырьмя отдельными версиями одной и той же игры. Учитывая репутацию компании Atlus, существует вероятность того, что в ближайшее время будет выпущено переиздание Reload, которое может включать расширенную историю FES или главную героиню Portable. Однако на данный момент невозможно оценивать то, что имеем перед собой, и считать Reload практически необходимым ремейком.

Persona 3 Reload представляет собой выдающийся ремейк. С точки зрения игрового процесса, это, без сомнения, лучшая реализация классической ролевой игры, которая может предложить бесчисленное количество улучшений качества жизни и изменений в механике, что ставит ее в один ряд с великолепной Persona 5 Royal. Улучшения в повествовании делают сюжет ещё более увлекательным, а обновленные визуальные эффекты приносят удовольствие. Перезагрузка имеет большое значение, если вы ещё не знакомы с Persona 3, и в то же время предоставляет практически идеальный способ для существующих поклонников заново пережить новый релиз.

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