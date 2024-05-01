Sea of Thieves наконец стала доступна на PS5, получив многолетние обновления контента и став одной из самых красивых игр в мире. Но стоит ли играть в эту игру, которая раньше была эксклюзивом для Xbox, спустя шесть лет после ее первоначального запуска? Насколько она дружелюбна к новичкам? После выхода в открытое море с командой профессионалов на PS5, Sea of Thieves показала себя как одна из самых доступных игр на рынке. Многим не терпится увидеть ее развитие на PlayStation.

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Игрокам всегда нравился внешний вид Sea of Thieves. Это веселое времяпрепровождение с друзьями, начиная с яркого художественного стиля и заканчивая популярными вирусными роликами разных лет. К счастью, уже спустя несколько часов после начала игры становится понятно, что Sea of Thieves — это не только именно то, чего ожидали фанаты, а даже нечто большее.

В этом онлайн-приключении в открытом море вы и команда из трёх друзей будете покорять морские просторы, преодолевать штормы и участвовать в морских сражениях. Вы будете добывать сокровища для своего корабля и выгодно продавать их. Это основной игровой процесс Sea of Thieves, и он безумно приятен.

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Компания Rare создала одну из самых доступных игр с лайв-сервисом, в которые когда-либо приходилось играть. Здесь не нужно прокачивать персонажа или собирать билды, вместо этого можно сосредоточиться на веселых и насыщенных событиях приключениях для вас и вашей команды. Участвуя в поисках сокровищ и получая награды, вы повышаете свой ранг в одной из трех игровых фракций, что впоследствии открывает доступ к более ценным миссиям. Однако настоящая награда за ваши достижения носит чисто косметический характер, что меняет фундаментальную структуру развивающейся игры, подобной этой. «Повышение уровня» в данном случае означает получение знаний и тактик, которые позволят играть эффективнее.

Это значит, что начинающие игроки на PlayStation, могут присоединиться к ветеранам на Xbox без необходимости быстро осваивать все базовые игровые механики. Конечно, всегда есть чему поучиться и что исследовать в игре, но между вами и вашей командой никогда не будет разницы в опыте. После того как раньше игроки отставали друг от друга в таких игр, как Destiny 2 и Diablo 4, очень приятно найти игру, которая позволяет играть в своем собственном темпе.

Познакомившись с игрой, вы, вероятно, не удивитесь тому, что навигация играет важную роль в игровом процессе Sea of Thieves. Плывете ли вы на шлюпке, бригантине или галеоне, вам нужно сотрудничать со своей командой, чтобы добраться до пункта назначения. Необходимо ориентироваться по карте нижней палубы, поворачивать паруса, чтобы поймать ветер, стоять у штурвала и даже замечать опасности с «вороньего гнезда». Всё это — неотъемлемые элементы процесса, который обеспечивает получение уникального опыта и взаимодействие с командой. Поскольку на карте нет маркеров, вам придётся обращать особое внимание на окружающий мир и навигационные возможности. Поэтому стоит погрузиться в морское путешествие и испытать его в одиночку.

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Но управлять кораблём — это только начало. Бескрайние морские просторы полны других игроков, и вот тут начинается самое интересное. Корабли, которыми управляют игроки, не отображаются тегами, пока вы не увидите их в подзорную трубу. Из-за этого некоторые начинают с опаской поглядывать из «вороньего гнезда», осматривая горизонт в поисках угрозы. Пространство вокруг такое большое, что приходится гадать о намерениях далеких кораблей, ориентируясь только на положение парусов и направление движения.

Ваша команда приходит в восторг, осознавая, что за вами гонится большой корабль. Игра в кошки-мышки приносит бесконечное удовольствие: вы заряжаете пушки, готовитесь к повороту, поднимая якорь, и в любой момент можете сменить тактику. Бой — это тоже командная работа. Кто-то управляет кораблем, кто-то стреляет, а кто-то вычерпывает воду и заделывает пробоины в судне.

В бою важна импровизация, поэтому отступить можно так же, как выстрелить из пушки по вражескому кораблю, чтобы он бросил якорь. Каждый раз, когда удается потопить вражеский корабль, пусть даже ценой своего, ощущается эйфория от победы, как будто удалось перехитрить противника в партии водных шахмат.

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Сражения становятся ещё более увлекательными, когда у вас есть корабль, полный добычи. На одном из множества островов игры вы можете откопать сундуки или получить черепа в качестве награды. Только от вас зависит, сколько сундуков и черепов будет до возвращения в порт для продажи. Это создаёт замечательную систему с риском и наградой, которая заставляет вас с волнением смотреть на горизонт по пути к ближайшему аванпосту, что часто приводит к захватывающим погоням.

Если бы нужно было выделить какой-то один аспект игры, можно отметить бои на мечах и пистолетах, которые очень просты. С одной стороны, это отлично вписывается в геймплей Sea of Thieves. С другой стороны, сражения на суше почти не требуют командной координации, которые необходимы в морских боях. Это не испортило впечатление от игры, но определённо лишило её части очарования.

И во время сражений, и во время исследования мира Sea of Thieves — это удивительная вселенная, в которой хочется находиться. Игра обладает нестареющим художественным стилем, в ней прекрасная цветовая палитра и, как уже говорилось ранее, одна из самых красивых визуализаций воды в видеоиграх. Этому, несомненно, способствовала превосходная графика и частота обновления 60 кадров в секунду. Визуальные эффекты мастерски передают атмосферу локаций, что ещё больше окунает в атмосферу приключения.

В Sea of Thieves весело играть вместе с друзьями. Особое внимание к косметике позволяет легко погрузиться в пиратскую жизнь, даже после шести лет обновлений и сезонных изменений. Естественный и увлекательный подход к навигации делает игру похожей на морскую песочницу, которую интересно исследовать, в удобном для себя темпе. Также приятно постепенно изучать игровую механику, например, управлять вражескими кораблями или продавать свою добычу более эффективно. Возможно, эта игра не соответствует уровню, который многие игроки ожидают от лайв-сервиса, но здесь можно бесконечно веселиться с пиратами. Теперь и у игроков на PlayStation есть возможность присоединиться к этому беззаботному хаосу.