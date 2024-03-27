В преддверии весны, когда природа пробуждается от зимнего сна, компания Marvel готовит свой собственный ренессанс в мире видеоигр. Согласно последним новостям, 27 марта в 18:00 по московскому времени состоится презентация нового проекта, который обещает перевернуть представление о вселенной Marvel.



Сведения о предстоящей игре пока держатся в строжайшем секрете, но уже известно, что сюжет будет крутиться вокруг масштабного эксперимента, который приведет к нарушению временного потока. Это событие станет причиной уникального противостояния, в котором сойдутся герои и злодеи из разных эпох и реальностей вселенной Marvel. Первые тизеры проекта демонстрируют загадочные силуэты известных персонажей, среди которых, по слухам, Мистерио и Железный Человек.



Инсайдерская информация, предоставленная источником, ранее точно предсказавшим детали других проектов Marvel, указывает на то, что игра получила название "Marvel Rivals". Ожидается, что первым делом будет анонсирована версия для ПК, в то время как вопросы о версиях для консолей и мобильных устройств остаются открытыми.



По предварительным данным, "Marvel Rivals" представляет собой шутер от третьего лица, который вдохновлен успехами таких игр, как Overwatch. Игрокам предстоит управлять командами из шести персонажей, в числе которых будут Человек-паук, Халк, Тор и другие знаменитые герои. Визуальный стиль игры, по слухам, будет напоминать популярный шутер Valorant.



Этот анонс становится частью более широкой стратегии Marvel по расширению своего присутствия в игровой индустрии. Успехи предыдущих проектов, таких как Marvel’s Spider-Man, который разошелся тиражом более 10 миллионов копий, лишь подтверждают серьезные намерения компании. На данный момент в разработке находится несколько игр по мотивам комиксов, включая проекты от Electronic Arts и новую игру "Marvel 1943: Rise of Hydra", создание которой возглавила Эми Хенниг, известная своей работой над серией Uncharted.



