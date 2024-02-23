Новый отчет указывает на ускорение процесса разработки Apple Ring, предполагая, что продукт может быть представлен в ближайшие месяцы. Тем временем, Samsung готовит свой ответ в виде устройства под названием Galaxy Ring, которое будет представлено на втором мероприятии Galaxy Unpacked в 2024 году.

Galaxy Ring будет обладать функциями, которые значительно превзойдут возможности других носимых устройств на рынке. Он будет измерять не только кровоток и ЭКГ, но и отслеживать сон. Кроме того, устройство будет обладать уникальными возможностями для управления другими гаджетами и осуществления беспроводных платежей на расстоянии.

Несмотря на то, что разработка Apple Ring находится на ранней стадии, уже сейчас известно, что кольца будут выпускаться в трех размерах. Это создает определенные трудности для производителей, так как кольца должны идеально подходить каждому пользователю. Остается только гадать, как Apple планирует решить эту проблему.

Ожидается, что второе мероприятие Galaxy Unpacked состоится во второй половине июля этого года, и на нем будет представлен Galaxy Ring. Поклонники Samsung и поклонники носимых технологий с нетерпением ждут возможности испытать инновационные функции этого устройства.