У меня был старенький пк 2008 года от Леново с Intel Core i3, 8gb ОЗУ, 1tb HDD и gtx 1050 ti. И когда я монтировал видео для своего канала, у меня процессор был загружен "под сотку", и при этом была забита вся ОЗУ . И я решил обновить проц вместе с оперативной памятью.

1) Процессор. Я смотрел на днс процессоры и думал: "Выбрать мне i5 или i7", и остановился на i5-8400 просто потому что он стоил меньше. Потом, когда я его уже заказал, я посмотрел на сайте Леново возможные апгрейды для моего пк, и увидел что материнка не поддерживает процессор. И я понял что мне нужна материнская плата.

2) Материнская плата. Я посмотрел на одном сайте по выбору комплектующих и прочей техники материнские платы на lga1151 v2 и нашел самый нормальный, по моему мнению, вариант. Это asus tuf z390-plus gaming wifi. Она имеет чипсет z390, 6 sata 3, 1 слот под m2, wifi, много слотов под карты расширения на pci-e и rgb подсветку. Стоила она тогда 18500 рублей.

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3) Корпус. Так как эта плата была формата atx, а старый корпус был m-atx, я купил себе корпус. Это был Aerocool Aero One. Он был сразу с вентиляторами да и по отзывам был прекрасный. 4) Оперативная память. Изначальная цель моего "похода в мир железа" были процессор и оперативная память. Так как миссия купить процессор была выполнена почти успешно, то нужно купить оперативку. Я выбрал Kingston HyperX FURY Black на 16gb.

5) Сборка пк. Жестче всего я "прошляпился" на моменте сборки пк. Когда я вставлял процессор в сокет, я очень спешил и хотел побыстрее его собрать, но когда процессор выпал у меня из рук углом в сокет, я вапще оторопел. Как потом оказалось, я погнул ножки сокета, на которых стоял процессор. Кое-как я выпрямил некоторые ножки, я те который отломались, я заменял проволокой. И, к моему величайшему счастью, он заработал!!! Вначале я боялся эксперементировать с разгоном на такой то матнринской плате, но и разгон работал! Видимо, мне очень сильно повезло... В общем, апгрейд мне стоил ровно 40000 рублей, и я несказанно рад, что я не потратил больше.