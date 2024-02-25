Закончив развлечения с реанимацией 775 сокетов приходится возвращаться к чему то более возвышенному. А именно - звуку!

Возник некий дефицит колонок, так что как минимум один комплект нужен для какой-то из этих собранных систем:



Апгрейд моноблока на 775 сокете HP All-in-One 200-5120ru на Xeon L5420 в 2024 году



Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт



К покупке - настроение резко отрицательное. Ибо вот чего-чего, а непосредственно колонок в большинстве домов с избытком. Хоть с советских времен, хоть из 90-х от разных музыкальных центров и прочих фиговин. И выбросить жалко, и по качеству они заткнут любой покупной вариант "для компьютера" в пределах пары-тройки, а то и более тысяч рублей. Про всякие встроенные в мониторы/телевизоры пищалки вообще цензурного разговора нет. Бабушке то конечно все равно, а мне делать особо нечего. Так что надо заставить работать то, что много лет пылится на шкафах! Да и новую фиговинку в руках покрутить интересно.

Итак все дело в усилителе под этот пассивный актив. С такими штуками все не так чтобы очень просто. Они существуют для любителей "качественного" звука, но стоимость на 1-2 порядка превышает стоимость всей акустики для компьютера средней руки. Т.е. пойти в магазин и купить коробочку рублей за 300-500 нереально. Но в последние годы именно для копеечных самоделок настал рассвет! И решений довольно много, но все же придется потратиться, как бы это не было печально. Ну и хотя бы минимальное присутствие рук в организме тоже лишним не будет, амёбам не понравится!

Итак - слава китайцам!

Двухканальный усилитель D класса по 10Вт на канал на PAM8610. Даташит кому надо - есть везде, просто забейте в поиск. Одну из ссылок оставлю в конце статьи.

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Взял на али красный вариант, как максимально готовый, со всеми разъемами. Плата 40х40 мм с питанием 7-15 В и ценой в 140 рублей.







Блоки питания я всегда собираю от всего, особенно ценны от относительно старого оборудования, когда использовалась куча напряжений и стандартные разъемы. Это то, чего всегда не хватает при ремонтах и самоделках. Как раз подошедший БП от какого то древнего роутера/коммутатора выдал напряжение в 10В, хотя написано 7.5В. Вот всегда надо проверять за всеми, даже когда это вроде бы и не надо. Под нагрузкой держит 9.5В - это как раз то, что надо. Подключил и оно работает! Мощности хватает раскачать достаточно крупные фронтальные двухполосные колонки из когда-то популярного комплекта Sven ihoo 5.1 размером 30х17х22см (взяты просто для примера как узнаваемый многими объект). И при этом ничего не греется, хотя на тот налепленный крошечный радиатор были некоторые подозрения. Причем если выкручивать к максимуму, то узким местом становятся БП и колонки, а никак не усилитель: начинает просаживаться и скакать напряжение (а вместе с ним и громкость), а колонки похрипывать. Можно увеличить конденсатор на платке, но не буду. Все равно в таком режиме усилитель и колонки работать не будут. Таким образом для компьютерных колонок такого усилителя по уши.

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Плата крошечная, если есть желание и колонки хоть как-то разбираются без грубой силы - отличный вариант прикрутить ее сразу внутрь. Но для себя решил сделать в отдельном корпусе. И да, моделька популярная - так что 3D модели корпуса для печати сходу нашлись аж в двух вариантах. Плюс ручка крутилки. Из симпатичного был серый ABS пластик - так что им и печатал.

Китайцы, кстати, остаются верными себе - плата хоть и такая же, как у автора 3D модельки, но распаяно все чуток косо, конденсатор впритык к краю, аудио разъем на пару мм уехал в сторону. Так что коробочку после печати пришлось чуток внутри подрезать. Как же без допиливания напильником! И это нормально, по другому было бы странно.

И вот получившийся вариант в сравнении с красивейшей Радиотехникой У-101 прошлого века. Для своих целей получившаяся коробочка практически идеал, хотя внешне конечно не впечатляет. Но убогий внешний пластиковый вид с какими нибудь сенсорными кнопками - основа современного дизайна. Эра металла, механических переключателей и газоразрядных индикаторов исчезла в тумане веков. Получите пластиковый прогресс и неразличимые ЖК дисплеи.

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Теперь немножко сводной информации из сети:

Каких либо недостатков лично у меня не выявлено. Но как пишут в интернетиках - могут вылезать шумы и наводки при использовании длинных проводов к колонкам (варианты решений так же есть, если у кого проблема всплывет). Но именно в варианте "колонки для компьютера" длина этих проводов минимальна. Так же эти усилители берут для изготовления портативных колонок. Все же D класс обладает максимальным КПД и спокойно может быть запитан от любых аккумуляторов, поуэрбанков, авто и тп. Так же не надо объединять земли каналов, правда зачем это могло бы понадобиться - загадка.

Вообще вот таких крохотных плат для чего угодно по 100-200р навалом. Хочешь - блютуз, не хочешь - управление двигателем стиральной машины. Главное придумать "что тебе надобно, старче" (с) и скорее всего оно уже есть.

К примеру вот такой блютуз приемник стоит в присутствующем на фото усилителе Радиотехника У-101. На даче киношки смотреть самое то, все само соединяется с андроид приставкой. Из грубой физической силы - только подойти и питание включить надо. В принципе эту платку можно объединить с описываемой в статье и тоже будет интересно. Напряжение только эта пониже требует, но это ерунда.

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Даташит на микросхему PAM 8610: https://www.diodes.com/assets/Datasheets/products_inactive_data/PAM8610.pdf