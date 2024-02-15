Ну что же. Дошли руки до последнего 775 сокета в нашей семье. Недавно писал:

Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт



RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим

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А тут этот HP AIO 200-5120ru. Моноблок со всеми ноутбучными недостатками. Были большие сомнения, что стоит в это влезать. Но матушка долгие годы работала за ним, а когда ушла на пенсию - отдали домой. Так что привыкла и менять не хотела. Хотя сама по себе машинка на сегодня ну очень печальная даже для посидеть в интернетике и офисного применения. Когда садился за него после 12600К - это боль и постоянная задумчивость на чем угодно.

Итак: пациент дожил до сегодняшнего дня практически в первозданном виде. Разве что был заменен внешний блок питания, да HDD поменял на SSD лет 5 назад, когда эта штука появилась дома. Думал временно, ага. Уже SSD этот сносился наполовину, показывает, что осталось 42% жизни, а машинка все еще "775 жив!".

Штатная комплектация:

- Intel E5400 с парой ядер

- 4 Гб DDR3 оперативки

- экран в 21,5 дюймов 1920х1080. Матовый и весьма приличного качества. Пожалуй единственное, что не вызывает никаких нареканий

- чипсет G45 с видеоядром GMA X4500 аж под DirectX 10

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Несмотря на вроде бы весьма неплохой набор чипов и практически неограниченное пространство корпуса - машинка в целом очень посредственная из-за биоса ноутбучной наружности. Т.е. настроек в нем нет ВООБЩЕ никаких, кроме выбора с чего грузиться, да режима HDD. И да, я этот биос утилитками просмотрел еще до влезания в железо - действительно нет ничего, никаких отключенных разделов, которые можно было бы включить.

Ну что же, раз уж одну 775 систему собрал к НГ, решил и тут повозиться. Хотя заранее было ясно, что быстро оно не получится, да и успех не гарантирован.

Заказано и получено из китайских закромов:

- Xeon L5420 за 700 рублей: 4 ядра, 50Вт против 65Вт штатного E5400 и производительностью минимум вдвое. SSE4.1 и штатная установка Windows 10. Шина 333МГц и заметно возросшая скорость памяти.

- DDR3 ноутбучной парочка по 4 Гб

В общем то это и все что теоретически можно тут сделать.

Казалось бы ничто не предвещало, но как всегда из-за какой-нибудь фигни время апгрейда растянулось с пары часиков до двух вечеров. Местами не с самыми хорошими словами. Благо хоть процесс завершился положительно, что на данном этапе было совсем неочевидно.

Из плюсов - процессор завелся сразу, хоть и в урезанном состоянии и нулевой температурой (от чего вентилятор просто не включался). Надо шить биос. То, что модифицированного биоса под ЭТО найти невозможно было и так понятно, благо добавить микрокоды под Xeon достаточно просто. А вот залить биос - проблемка. Поскольку непонятно что залито там внутри, а в интернетиках находится единственный вариант под все семейство моноблоков - пытаться залить модифицированный биос софтом было страшновато и не факт, что возможно. Так что только хардкор: сдергиваем микросхему, в программатор ее и смотрим что там. Далее по обстоятельствам.





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А вот то, что микросхема биоса находится под краешком металлического каркаса было печальным открытием. Чтобы до нее добраться пришлось разобрать ВЕСЬ корпус с кучей винтов, защелок. Часть запрессованных втулок не выдержала этих лет и просто высыпалась из пластика. Благо именно высыпавшиеся особенно нужными и не были, возможно просто чуть перетянуты на заводе.

Термопрокладки на радиаторе на удивление остались хорошими, мягкими. Термопаста - как слой засохшей краски, отмачивал обезжиривателем.

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Что до биоса, то вот стоило добавить две нижние строчки и процессор в системе сразу стал вменяемым: появились дополнительные множители для сброса частоты, напряжение в 1.1V и SSE4.1. Плюс появилась температура, правда она сама по себе явила собой дополнительный косяк, ибо ее значение градусов на 20 превышало реальность и вентилятор показал всю свою резвость. Почему строчки две - даже разбираться не стал. Взял все, что соответствовало CPU ID 067A. Сам этот CPU ID для любого процессора без проблем ищется в инетиках. Как оказалось далее: сколько программ - столько вариантов температуры и есть. И если температуры ядер все видят корректно, то температура непосредственно всего процессора какой-то рандом. Да, такая проблема бывает, и для нормальных компьютеров лечится заменой материнской платы на что-то более адекватное. Естественно тут этот вариант, вообще не вариант.

Так что разборки с вентилятором заняли второй вечер и остановились на утилитке NoteBook FanControl. Скорости вентилятора этой утилиткой регулируются отвратительно. Точнее в этом аппарате зашиты несколько фиксированных значений которые еще надо угадать. Если не угадал - получите 70+ % оборотов вентилятора с соответствующим шумом. Точно работают значения 30% и 60%. Благо их вроде бы достаточно. Если кто знает еще варианты для ноутов на 775 сокете - подскажите. Наиболее адекватную температуру показывает HWiNFO, проверено пальцем! Трубки охлаждения или холодные, или чуть теплые под нагрузкой. Так что пиковые 51С и отсутствие троттлинга вполне вызывают доверие.

Ну что же. Теперь время результатов!

Вообще HP поражает своим умением сделать из вполне неплохих чипов какую-то полную хрень. Будь в биосе хоть какие-то настройки - ситуация не была бы столь печальной. Вот скажите, КАК можно с DDR3, да в DUAL Channel делать вот такое!?

С Xeon L5420 на 333 шине ситуация выглядит заметно лучше, хотя все еще не дотягивает до полноценной системы даже с DDR2. Но хотя бы уже сравнимо.

CPU-Z показывает ожидаемый двухкратный рост производительности:

Процессор холодный. Youtube тянет в FHD с 40-60% загрузкой. Более тяжелых задач этот моноблок за всю свою жизнь и не встречал. Подтупливания практически исчезли, так что машинка в качестве интернет смотрелки еще поживет. Будь здесь нормальный биос - можно было бы спокойно добавить еще процентов 20 производительности. Что до современных аналогов, то получившееся спокойно обходит любые варианты бюджетных ноутбуков на N3350-N4020 и не сильно отстает от N5000. Для древнего Xeon в холодной и медленной L версии вполне себе результат. Вполне может быть, что это единственный такой моноблок на этой планете.



