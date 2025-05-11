Ученые Балтийского федерального университета имени Канта совместно со стартапом «Тексхол» создали ткань с охлаждающим эффектом

В Калининграде придумали, как справиться с жарой — не с помощью кондиционера, а обычной одежды. Учёные из БФУ имени Канта совместно с командой стартапа «Тексхол» разработали инновационный материал, который охлаждает тело, когда температура поднимается. Первая партия футболок уже пошла в дело — они не просто спасают от жары, а ещё и блокируют запахи после тренировки.

Ткань работает как умный механизм: при нагреве или потоотделении она активирует охлаждающий эффект, а заодно блокирует почти всё ультрафиолетовое излучение. До 95% вредных лучей остаются «за бортом», а бактерии, вызывающие неприятный запах, не получают шанса на размножение. Всё это делает материал идеальным кандидатом для спортивной формы, экипировки строителей и рабочих горячих производств.

Технология разработана в рамках проекта «Студенческий стартап» и поддержана центром SmartTextiles. Основой стали полимерные компоненты, встроенные в структуру ткани — они запускают охлаждение в нужный момент, будто бы предугадывая, когда человеку станет жарко. И это не теория: тестовые образцы уже используются, а интерес к ним растёт в индустрии одежды и охраны труда.

Разработчики уверены: за такими «умными» материалами — будущее повседневной одежды. Ведь в мире, где жара всё чаще становится нормой, простая футболка, которая умеет заботиться о тебе — уже не роскошь, а технологическая необходимость.