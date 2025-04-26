В Перми проходят испытания перспективной российской силовой установки ПД-35 — одного из крупнейших авиационных двигателей, когда-либо созданных в стране. Разработка ориентирована на тяжёлые дальнемагистральные самолёты нового поколения и, по оценке экспертов, впервые за десятилетия предоставляет альтернативу западным решениям в этом классе.

Как отметил авиационный эксперт и глава Академии авиации и воздухоплавания Виктор Чуйко, в отличие от предыдущих моделей, ПД-35 использует композитные материалы для создания лопаток вентилятора. Это позволило снизить вес одного двигателя более чем на 600 кг, что эквивалентно массе шести пассажиров. Такое решение открывает новые возможности для повышения энергоэффективности и грузоподъёмности.

Конструктивно двигатель рассчитан на подъёмную массу до 35 тонн, а по уровню технологичности выходит за рамки пятого поколения, приближаясь к требованиям, которые будут актуальны в гражданской и транспортной авиации на горизонте ближайших десятилетий.

Сейчас ПД-35 проходит комплексную проверку на цифровом испытательном стенде, где отрабатываются более 20 новых технологических решений — от компоновки узлов до алгоритмов управления. Это позволяет инженерам моделировать поведение двигателя в различных условиях до начала лётных испытаний.

Разработка реализуется в рамках долгосрочной программы по замещению импортных технологий в стратегических секторах, в том числе в авиации. Выход ПД-35 на рынок даст России возможность производить собственные силовые установки для широкофюзеляжных лайнеров, не полагаясь на зарубежных поставщиков, таких как General Electric или Rolls-Royce.