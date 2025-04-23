По данным Tagesspiegel, Россия вырвалась вперёд в арктических технологиях БПЛА — на 4–5 лет раньше НАТО. Причина — устойчивые технологии, работающие в экстремальных условиях, и акцент на ИИ и автономность.

По словам подполковника Шведской военной академии Йохана Хуовинена, Россия опережает Северную Европу в разработке дронов, адаптированных к суровым арктическим условиям. Его комментарии опубликовало немецкое издание Tagesspiegel.

Речь идёт о беспилотных аппаратах, способных работать при температурах ниже –40°C. Такие системы востребованы на севере — в Арктике, где стабильная связь и обычные двигатели часто дают сбои. По словам Хуовинена, Россия продвинулась в этой области минимум на 4–5 лет вперёд по сравнению с западными странами.

Ключевые российские разработчики в этой сфере — компании ZALA Aero и «Кронштадт». Их беспилотники, включая модели «Орион» и «Ланцет», могут вести разведку, оставаться в воздухе до часа и использовать системы на базе искусственного интеллекта для навигации и анализа данных. Также ведётся работа над «роевыми» технологиями — объединением дронов в единый управляемый комплекс.

Тем временем страны НАТО пытаются сократить отставание. Финляндия закупила 2000 дронов у французского производителя Parrot, способных работать до –30°C. Дания объявила о планах потратить 400 миллионов евро на создание собственных арктических моделей к 2025 году. Однако, как отмечают источники, климат остаётся серьёзной преградой для тестирования и масштабного применения новых систем.

Детальные характеристики российских БПЛА в открытом доступе отсутствуют, что затрудняет полное техническое сравнение. Но уже сейчас видно, что в вопросах адаптации к северу у России есть фора.