Российские ученые из МФТИ создали устройство, которое может кардинально изменить расклад сил на рынке оптоэлектроники и микрофабрикации. Новый отечественный литограф работает как 3D-принтер, выжигает структуры лазером с точностью в сотни нанометров и уже готовится к выходу из стадии опытных работ. На рынке, где до сих пор безраздельно господствовали немецкие производители, появляется игрок с российской пропиской.

Разработку ведет команда под руководством Данилы Колымагина — главного конструктора проекта и руководителя конструкторского бюро оптической литографии МФТИ. Устройство способно формировать сложные микроструктуры с разрешением до 350 нанометров и элементами размером от 150 нм. Это меньше, чем способен различить человеческий глаз, и близко к пределу видимого света.

По сути, литограф превращает ультракороткие лазерные импульсы в строительный инструмент наномасштаба — как если бы 3D-принтер сошел с ума по физике и начал строить на молекулярном уровне. При этом используется доступный диапазон видимого света, а не дорогие ультрафиолетовые источники, что резко снижает стоимость эксплуатации.

Что делает эту разработку важной?

Устройство позволяет печатать 3D-объекты наномасштаба — технология, до сих пор недоступная в серийных решениях на отечественном рынке

Открывает путь к созданию новых фотонных интегральных схем — это как «распайка» компонентов, только не на печатной плате, а в мире фотонов

Может применяться в биомедицине, нанофотонике, физике и материаловедении— Создан без участия иностранных компонентов, что делает его инструментом технологического суверенитета

Российский рынок литографического оборудования давно зависим от иностранных решений — в основном немецкого происхождения. Теперь ситуация может измениться. Разработка МФТИ выступает в роли претендента на замещение импорта в высокотехнологичном секторе, где особенно важно полное управление цепочкой поставок.

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Сейчас проект находится на финальной стадии опытно-конструкторских работ, государственные испытания запланированы на апрель–май 2025 года. По плану, к августу 2025 проект будет полностью завершен, а серийное производство может стартовать в 2027 году.

На фоне глобальной гонки в области фотоники и микросборки, новость из МФТИ выглядит как попытка заявить о себе на международной арене: мол, Россия не просто догоняет — она выходит на трек с собственными технологическими решениями. Что из этого получится, покажет время и приемка. Но сама заявка — громкая.