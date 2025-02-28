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Mirakl
Россия следит за действиями Швеции в НАТО, заявляет Песков
Россия внимательно отслеживает все процессы, связанные с присоединением Швеции к НАТО

Россия внимательно следит за процессом присоединения Швеции к НАТО, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В своем комментарии он отметил, что российские военные отслеживают все изменения, связанные с активизацией военного присутствия Швеции в регионе, и уже принимают соответствующие меры. Это заявление прозвучало на фоне обеспокоенности, высказываемой в Швеции, где глава разведки Томас Нильссон предупредил о возможной угрозе со стороны России в будущем.

Швеция, как и соседняя Финляндия, после начала военной операции России на Украине отказалась от традиционной политики нейтралитета. В марте 2024 года она официально вошла в состав Североатлантического альянса, что вызвало реакцию в Москве. Дмитрий Песков уточнил, что Россия внимательно следит за всеми шагами Стокгольма в рамках этого процесса, подчеркивая важность соответствующих мер для обеспечения национальной безопасности.

Песков подчеркнул, что российские военные анализируют и оценивают угрозы, если таковые существуют, и готовы к любым изменениям в безопасности региона.

В ответ на заявления о возможной угрозе России для НАТО, Владимир Путин ранее заявлял, что не имеет территориальных претензий к странам альянса и отвергает любые намеки на возможное нападение. По его словам, Запад сам создает искусственные проблемы, не желая развития отношений с Россией, что создает напряженность и недоверие в международной политике.

#политика #новост
Источник: rbc.ru
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