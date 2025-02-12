В рамках дипломатических усилий по укреплению российско-американских отношений, США и Россия провели обмен заключёнными, что стало знаком взаимного уважения и готовности к дальнейшему сотрудничеству.

В знак улучшения двусторонних отношений и в рамках дипломатической миссии, спецпосланник президента США Дональда Трампа, Стив Уиткофф, успешно завершил переговоры в Москве о возвращении домой Марка Фогеля, американца, отбывавшего наказание в России за контрабанду наркотиков.

Марк Фогель, бывший учитель английского языка и сотрудник посольства США, был задержан в 2021 году в московском аэропорту Шереметьево с марихуаной и гашишным маслом в багаже. После признания вины он был приговорен к 14 годам лишения свободы. Его освобождение стало возможным благодаря тщательно скоординированным дипломатическим усилиям и рассматривается как часть более широкой договорённости между двумя странами.

Фогель вернулся в США на том же самолёте, что и Уиткофф, что символизирует закрытие долгой главы его жизни и начало новой эры в российско-американских отношениях. Подробности сделки, которая позволила его освобождение, остаются не разглашенными, однако в Белом доме утверждают, что это стало возможно благодаря "доброй воле" со стороны России и намерениям обеих стран улучшить дипломатические связи.

По прибытии Фогеля президент Трамп лично встретил его и выразил свою благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за этот жест доброй воли, подчеркивая его важность для сглаживания недоразумений и укрепления международного диалога.



