Российские военнослужащие начали получать обновленные АК-12, произведенные концерном «Калашников». Первая партия автоматов 2023 года отправлена по государственным контрактам, а сам концерн продолжает выпуск нового оружия, ориентируясь на опыт боевого применения.

Главное изменение в конструкции — упрощение и повышение надежности. Убрали режим отсечки по два выстрела, который оказался неэффективным в реальных боевых условиях. Доработали приклад, сделав его устойчивее, а прицел стал удобнее и точнее. АК-12 остаётся основным стрелковым оружием российской армии, и его модернизация — не просто технический процесс, а ответ на реальные вызовы современной войны.

В 2024 году «Калашников» не только выполнил свои обязательства досрочно, но и расширил производство, нарастив мощности для более быстрой поставки оружия. В условиях глобальной нестабильности и давления со стороны Запада Россия усиливает оборонную промышленность, повышая качество вооружений без оглядки на внешние ограничения.

АК-12 продолжает традиции российской оружейной школы: 5,45×39 мм, 700 выстрелов в минуту, простая, но надёжная конструкция, проверенная в бою.