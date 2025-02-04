Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Концерн «Калашников» начал поставки обновленных автоматов АК-12 образца 2023 года

В новой версии изменена конструкция прицела, приклада и убран режим отсечки по два выстрела.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Российские военнослужащие начали получать обновленные АК-12, произведенные концерном «Калашников». Первая партия автоматов 2023 года отправлена по государственным контрактам, а сам концерн продолжает выпуск нового оружия, ориентируясь на опыт боевого применения.

Главное изменение в конструкции — упрощение и повышение надежности. Убрали режим отсечки по два выстрела, который оказался неэффективным в реальных боевых условиях. Доработали приклад, сделав его устойчивее, а прицел стал удобнее и точнее. АК-12 остаётся основным стрелковым оружием российской армии, и его модернизация — не просто технический процесс, а ответ на реальные вызовы современной войны.

В 2024 году «Калашников» не только выполнил свои обязательства досрочно, но и расширил производство, нарастив мощности для более быстрой поставки оружия. В условиях глобальной нестабильности и давления со стороны Запада Россия усиливает оборонную промышленность, повышая качество вооружений без оглядки на внешние ограничения.

АК-12 продолжает традиции российской оружейной школы: 5,45×39 мм, 700 выстрелов в минуту, простая, но надёжная конструкция, проверенная в бою.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

новости армия военные новости вооружение
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Edge TI WIFI
3
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARWH) объемом 32 Гбайт
4
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 20Gbps объемом 1 Тбайт
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon WIFI
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z890 ACE
18
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-1000GM
17
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Carbon WIFI
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z890 Gaming Plus WIFI
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI на чипсете Intel Z890
11
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1000GL PCIE5
10
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GTA 5: Expanded & Enhanced Edition может выйти на ПК в ближайшее время
+
Оперативную память DDR5-5200, DDR5-6400 и DDR5-8400 сравнили в играх
13
Казань и Нижнекамск свяжут новой железной дорогой
4
Один из владельцев смог продать свою Zotac GeForce RTX 5090 Solid OC за 6600 долларов
8
Microsoft более не приветствует метод обхода проверки TPM 2.0 для установки Windows 11
16
Часы Huawei Watch GT 5 Pro получили очередное глобальное обновление, версию 5.0.0.130 (SP3C00M02)
+
На предприятии по производству российских баллистических ракет запускают новый цех
+
МКС переходит на новую систему связи: космонавты заменяют «Регул-ОС» на ЕКТС для улучшения связи
+
Старт продаж NVIDIA RTX 50 оказался "бумажным" - реальные поставки ожидаются через несколько месяцев
3
Xiaomi YU7 получит больший запас хода, чем его ключевой конкурент Tesla Model Y
+
Первая российская «зелёная» электростанция за месяц выработала почти 2 млн киловатт-часов электроэнергии
+
Бывший аниматор Rockstar рассказал о сложностях разработки GTA 6
+
Исследователи создали устройства, работающие на основе тепла тела
1
Геймеры сражаются с перекупщиками на eBay, успешно продавая ботам фото GeForce RTX 5090 за $1900
1
В январе количество геймеров, использующих Windows 10, вновь возросло
3
Новые флагманы NVIDIA RTX 5090 и 5090D превращаются в «кирпичи» после установки свежих драйверов
7
OpenAI представила новую функцию «Глубокое исследование» для ChatGPT
+
Геймеры борются с перекупщиками на eBay, выставляя поддельные объявления о продаже RTX 5090
1
МТС запускает возможность оплаты игр и стриминговых сервисов с мобильного счета
+
Илон Маск: Tesla намерена выпустить 10 000 роботов Optimus в 2025 году
1

Популярные статьи

МиГ-41: почему легендарный «космический» перехватчик так и не поднялся в небо
31
"Средневековое разочарование" или почему я пропущу Kingdom Come: Deliverance 2
12
Итоги гоночного уик-энда 1-2 февраля
+
Игра Wartales - грабим караваны и аутируем перед сном
4
Что известно о секретном бомбардировщике «Изделие 80» или ПАК ДА к февралю 2025 года
9
В Сочи построят экспериментальную теплицу для бананов площадью 750 кв метров
8
RTX 5080 или кожанный диван - что выбрать геймеру в 2025 году
33
Почему нельзя покупать флагманы с рук, и как продавцы GeForce RTX 3090 обманывают геймеров
2
О первоначальном значении термина киберпанк на примере антологии “Зеркальные очки” (18+)
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Edge TI WIFI
3

Сейчас обсуждают

Mostack
18:38
Последняя 5 часть! Светодиодные и не только лампы: немножко истории и все же — какой максимум E27 https://overclockers.ru/blog/Mostack/show/206648/Svetodiodnye-i-ne-tol-ko-lampy-nemnozhko-istorii-i-v...
О светодиодных лампах - кривая сборка, использование разных светодиодов и немножко экономики
Mostack
18:38
А там проверять нечего, они одноразовые и ремонту не подлежат. Драйвер микроскопический, каким то чудом впихнутый в цоколь. Конденсатор соответственно тоже никакой: из пары имеющихся у меня ("одолжил"...
Светодиодные и не только лампы: немножко истории и все же — какой максимум E27
Михаил Авраменко
18:36
Весьма и весьма демократично и потужно.
Загрузка DeepSeek в США может повлечь за собой 20 лет тюрьмы и штраф в размере до $100 млн
Mostack
18:31
Вот уж спектр можно сделать совершенно любым. Собственно я так и делаю. Можно вон для растений подбирать, можно для себя под солнечный любой вменяемой температуры собрать. Благо и приборов навалом сей...
Светодиодные и не только лампы: немножко истории и все же — какой максимум E27
Николай Кузнецов
18:27
Сама Nvidia рекомендует ставить драйвера через пакетный менеджер
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка для игр на примере игры World of Tanks
Валерий Агапов
18:26
Не кидайте камни в Интел. Нам никому не надо чтобы Интел упал. Это эпохальная фирма. Пожелаем преодоления временных трудностей и Интелу, и АМД и всем производителям это сферы, особенно в РФ ( и Китае)
G.SKILL выпустит комплекты DDR5-6800 и 6400 с низкой задержкой и профилями Intel XMP 3.0
Dimitsuri Karetsunikuba
18:26
Не видел ни одного восторженного обзора
Старт продаж NVIDIA RTX 50 оказался "бумажным" - реальные поставки ожидаются через несколько месяцев
Бот_Пригожина_030819
18:24
Xaxлы такое же говорили про Крымский мост.
Казань и Нижнекамск свяжут новой железной дорогой
dmxx
18:17
Интересные статьи, спасибо! Вопрос: а филаментные лампы проверяли, есть ли смысл в них? вроде пишут там газ внутри чтобы стекло теплоотводом было...
Светодиодные и не только лампы: немножко истории и все же — какой максимум E27
DIP32
18:16
Проблемы со зрением, кстати, растут. Уже каждый третий близорук или имеет другие проблемы со зрением. Катаракты - достаточно массовое явление уже не у молодых людей. Те же японцы, любители современных...
Светодиодные и не только лампы: немножко истории и все же — какой максимум E27
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем