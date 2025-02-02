Вениамин Гинодман, советник генерального директора по образовательным проектам в «Лаборатории Касперского», стал жертвой одной из самых изощрённых мошеннических схем, потеряв 10 миллионов рублей. Хотя сам Гинодман работает в компании, которая постоянно делится рекомендациями по безопасности и защиты от киберугроз, этот случай ярко показывает, как даже опытный специалист может попасть в ловушку злоумышленников.

67-летний топ-менеджер получил звонок от людей, представившихся сотрудниками службы безопасности Росфинмониторинга. Они сообщили, что на его банковском счете обнаружены подозрительные операции, и что мошенники пытаются перевести его деньги на Украину. Чтобы предотвратить кражу, якобы необходимо немедленно снять средства с его счёта.

Паника и срочность ситуации сделали своё дело. Мошенники убеждали Гинодмана, что его деньги в опасности, и ему срочно нужно выполнить их инструкции. В итоге, следуя указаниям, топ-менеджер снял с банка сумму в 10 миллионов рублей. На улице Нахимова в Санкт-Петербурге Гинодман передал 7 миллионов рублей женщине, а оставшиеся 3 миллиона — мужчине на Планерной улице в Москве.

Как только Гинодман осознал, что стал жертвой мошенников, было уже поздно: злоумышленники исчезли с деньгами, а средства вернуть оказалось невозможно. После этого мужчина обратился в правоохранительные органы.

Профессиональные мошенники могут использовать высококачественные приёмы социальной инженерии для манипуляции даже теми, кто ежедневно сталкивается с вопросами кибербезопасности. Несмотря на регулярные советы и предупреждения от «Лаборатории Касперского» о том, как не стать жертвой подобных схем, сам Гинодман, очевидно, оказался в ловушке, где обычная человеческая тревога и желание защитить свои средства сыграли с ним злую шутку.

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Компания, известная своими антивирусами и инновациями в области кибербезопасности, продолжает активно работать над улучшением образовательных проектов и методик для повышения осведомленности пользователей. Однако этот случай вновь поднимает вопросы о том, как мошенники могут использовать всё более совершенные способы обмана, заставляя своих жертв верить в несуществующие угрозы.

Пока расследование продолжается, остаётся открытым вопрос, каким образом мошенники смогли организовать столь убедительную и масштабную схему, и насколько подвержены риску другие люди, которые не обладают такими же знаниями в области информационной безопасности.