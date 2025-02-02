Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Мошенники обманули на 10 млн рублей топ-менеджера «Лаборатории Касперского»

Топ-менеджер «Лаборатории Касперского» Вениамин Гинодман потерял 10 миллионов рублей в результате мошенничества.
[ ] для раздела Блоги
2
2

Вениамин Гинодман, советник генерального директора по образовательным проектам в «Лаборатории Касперского», стал жертвой одной из самых изощрённых мошеннических схем, потеряв 10 миллионов рублей. Хотя сам Гинодман работает в компании, которая постоянно делится рекомендациями по безопасности и защиты от киберугроз, этот случай ярко показывает, как даже опытный специалист может попасть в ловушку злоумышленников.

67-летний топ-менеджер получил звонок от людей, представившихся сотрудниками службы безопасности Росфинмониторинга. Они сообщили, что на его банковском счете обнаружены подозрительные операции, и что мошенники пытаются перевести его деньги на Украину. Чтобы предотвратить кражу, якобы необходимо немедленно снять средства с его счёта.

Паника и срочность ситуации сделали своё дело. Мошенники убеждали Гинодмана, что его деньги в опасности, и ему срочно нужно выполнить их инструкции. В итоге, следуя указаниям, топ-менеджер снял с банка сумму в 10 миллионов рублей. На улице Нахимова в Санкт-Петербурге Гинодман передал 7 миллионов рублей женщине, а оставшиеся 3 миллиона — мужчине на Планерной улице в Москве.

Как только Гинодман осознал, что стал жертвой мошенников, было уже поздно: злоумышленники исчезли с деньгами, а средства вернуть оказалось невозможно. После этого мужчина обратился в правоохранительные органы.

Профессиональные мошенники могут использовать высококачественные приёмы социальной инженерии для манипуляции даже теми, кто ежедневно сталкивается с вопросами кибербезопасности. Несмотря на регулярные советы и предупреждения от «Лаборатории Касперского» о том, как не стать жертвой подобных схем, сам Гинодман, очевидно, оказался в ловушке, где обычная человеческая тревога и желание защитить свои средства сыграли с ним злую шутку.

реклама



Компания, известная своими антивирусами и инновациями в области кибербезопасности, продолжает активно работать над улучшением образовательных проектов и методик для повышения осведомленности пользователей. Однако этот случай вновь поднимает вопросы о том, как мошенники могут использовать всё более совершенные способы обмана, заставляя своих жертв верить в несуществующие угрозы.

Пока расследование продолжается, остаётся открытым вопрос, каким образом мошенники смогли организовать столь убедительную и масштабную схему, и насколько подвержены риску другие люди, которые не обладают такими же знаниями в области информационной безопасности.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

новости информационная безопасность мошенники кибербезобасность
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARWH) объемом 32 Гбайт
4
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 20Gbps объемом 1 Тбайт
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon WIFI
20
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z890 ACE
19
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-1000GM
17
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Carbon WIFI
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z890 Gaming Plus WIFI
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI на чипсете Intel Z890
11
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1000GL PCIE5
10
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z9 Floe
11
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Индия сравнила французские Rafale M и советские МиГ-29К
3
ASML готовит к отгрузке литографическую установку EXE:5200 нового поколения
1
Для российских военных разработаны специальные патроны калибра 7,62x39 для борьбы с дронами
3
Tecno опубликовала тизер смартфона Pova 7 со встроенной светодиодной подсветкой
+
MiniOS 4.1: Лёгкий и универсальный live-дистрибутив для USB-носителей с новыми возможностями.
+
Глобальная версия Xiaomi 15 Ultra появилась в базе данных FCC
+
Российский «Орешник» способен обойти любую систему ПРО, включая «Железный купол»
2
В России запустят в серийное производство автобус СИМАЗ вместимостью в 72 пассажира
3
Представлена бюджетная портативная игровая консоль R36H с аналоговым управлением
+
Канада намерена обложить США 100% пошлинами на импорт электромобилей Tesla
6
Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Зеленский пытается сорвать встречу Путина и Трампа
6
Авторы фанатского ремастера GTA Vice City на движке GTA IV сообщили о полном прекращении работы над проектом из-за жалоб правообладателя
4
Технологии DLSS 4 и Multi Frame Generation от Nvidia подвергли слепому тестированию
15
Крупнейшие интернет-магазины России намеренно задерживают выплаты продавцам почти на месяц
2
Драйвер Mesa 25.0 с открытым кодом обеспечит видеокартам AMD RDNA 4 «достаточную» поддержку Vulkan
+
Потоковое видео и новые 4K-телевизоры являются причиной резкого роста выбросов CO2 в мире
7
Россия и Китай создадут сверхмощный лазер для исследования свойств материи
2
Alan Wake 2 получает первое крупное обновление в 2025 году
2
Шведская хоккейная ассоциация отказалась от бойкота матчей со сборной России
1
Настольные процессоры Intel Nova Lake получат до 48 ядер
11

Популярные статьи

Об окончании Великой эры консолей Xbox в 2025 году
5
"Aloft": крайне сырая и не оптимизированная игра в раннем доступе (краткий обзор)
1
Игровая сборка для мажоров и богатых энтузиастов на GeForce RTX 5080 и Ryzen 7 9800X3D за 600 000р
26
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
108
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка для игр на примере игры World of Tanks
37
Обзор компьютерных мышей 3D Optical Mouse и Hadron HDX3253
8

Сейчас обсуждают

Маэстро
19:00
Китя, твою Китю зовут Веточка.
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Маэстро
18:57
только Ките )))))))))))))))))))))))))))
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Nvidia&Intel Hater
18:56
там ее уже и нет.кому она нужна
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Товарищ Ким
18:56
Про границу, точно отметили, и я там был, но тогда город ещё назывался Свердловым (Яков Аарон). Теперь про другую границу. Переговоры, в свете последних новостей о массовых казнях граждан РФ, в курс...
«Мы будем говорить»: Трамп анонсировал переговоры с Путиным
Маэстро
18:56
да и печень Шишке не к чему )))))
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Nvidia&Intel Hater
18:56
да он подумал,зачем ему две почки и два легких )
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Маэстро
18:54
ты же шлюха конченная из подворотни, тебя даже Леха не любит
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
ЮРА ОНИЩЕНКО
18:54
Авито тоже теперь кредиты даёт, так что намахать не выйдет )))
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Маэстро
18:53
да да если бы он её ещё купил, 4090, а то сидит на 1030
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Венера Лапунова
18:53
Сразу видно украинский бот, все в своем стиле, везде так пишите и не стыдно позорится все вам воздаться. Как раз Россия и производит именно высокотехнологичное и в области космической отрасли и вооруж...
Бесплатное жильё в СССР было совсем небесплатным - это была "ипотека наоборот"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем